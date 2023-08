Bariloche: Lucio Bellora, uno de los principales hacedores del boom gastronómico cordillerano

Bariloche vive un momento gastronómico extraordinario.

La jerarquía de su cocina traspasó todas las fronteras.

Es una ciudad que marca tendencias y produce novedades.

En los últimos años ha estallado con la presencia de miles y miles de turistas de todas partes de la región, el país y el mundo atraídos por esta “marca ciudad” que ha incluido a su gastronomía y todo lo que ello implica en su adn. La ciencia y el turismo son otros dos factores que pergenian el perfil de esta metrópolis patagónica.

Lucio Bellora, uno de los principales artífices del buen momento que hoy atraviesa la cocina barilochense.

Y en este boom foodie hay muchos protagonistas que vienen desde hace muchísimo tiempo trabajando con investigaciones, indagaciones y experiencias cada uno desde su lugar -la cocina, la chacra, el emprendimiento, el restaurante, la granja, la bodega, la comunicación, entre otros-.

Un nombre que se destaca en esta red es el de Lucio Bellora.

Algunos lo definen como un cazador de talentos (headhunter), cuya metier principal pasaría por detectar a los mejores profesionales y talentos de la gastronomía local y regional para ponerlos en valor y ofrecer experiencias únicas al vecino, al turista y al visitante.

Para mi es un “polinizador de ideas” fabuloso e indispensable.

Los últimos grandes eventos lo tuvieron a él como alma mater. Es experto en comunicación y proviene del ámbito de la creatividad promocional y publicitaria.

“Pero fundamentalmente soy un entusiasta, me moviliza mostrar cosas que me fascinan y quizás no son tan conocidas para que muchas mas gente las pueda disfrutar”, comenta a Yo Como, de la ciudad que tanto ama.

Cultiva una modestia creíble. Cuando le comentamos que quizás él es uno de los pocos que mejor capta el timing del mundo gastronómico barilochense contesta: “no, para nada. Quizás por las acciones que llevamos adelante tenga un poco mas de visibilizacion de la que merecería”.

Cada año los maestros chocolateros de Bariloche se superan y elaboran la barra de chocolate más larga del mundo. Archivo «Río Negro»

Se involucró de lleno en esto con el primer Bariloche a la Carta en el 2014. A partir de ahí fue imparable.

“Cualquier cosa que pase en Bariloche esta ligado al turismo, que es transversal a toda la ciudad, todo lo que hacemos parte de esta premisa. Y la gastronomía es cada vez mas protagonista en la oferta de un destino turístico”, agrega.

En este contexto, Bellora lideró Bariloche a la Carta como nave insignia, la Fiesta Nacional del Chocolate, Navidad en Bariloche, Festival de la Cerveza de Bariloche y las tres primeras ediciones del FIMBA (Festival Internacional de Música de Bariloche), entre otros eventos. Desde el diseño de contenidos y estética a su realización total, moviendo una maquinaria impresionante para ello tanto en la ideación como de la difusión, la publicidad, los contratos y convocatorias de consagrados y emergentes.

Lucio Bellora posa para «Río Negro», tiempo atrás.

“La gastronomía de nuestra ciudad viene hace varios años en franco crecimiento, en cantidad pero fundamentalmente en calidad. Es cada vez más identitaria, con un protagonismo mucho más importante de los cocineros y los productores, una tendencia que es mundial pero que no se ve tan presente en otros destinos turísticos”, apunta a Yo Como.

En este sentido, completa: “no hay mejor medio para tomar contacto con la identidad de un lugar que se visita que a través de su gastronomía y hoy Bariloche se está luciendo”.

¿Hay una marca de la cocina local? Sí, responde. No duda. “La gastronomía de nuestra ciudad está formada por la combinación de técnicas de cocción europeas traídas por las primeras corrientes migratorias que confirmaron nuestra ciudad, combinadas con productos locales en algunos casos. on claros ejemplos como los ahumados, la fondue y por supuesto el chocolate. Hoy, esta identidad renovada, agrega productos locales y trabaja mucho más profundamente la identidad de cada plato”, expresa.

¿Quiénes han sido o son fundamentales para esta movida? “Los cocineros y cocineras. La China Muller, sin duda, mostró e camino a todos los demás. Y encontrás a Julieta Caruso, Pablo Quiven, Emanuel Yáñez, Federico Domínguez Fontan, Lucas Rivas, Alejandro Clausen, Martin Erkekdjian y Juan Izaguirre, entre muchos otros. Ojo, hay muchos otros más que son tan importantes como estos que menciono ahora”, aclara. «Podría seguir un largo rato más nombrándolos a todo y aún asi me olvidaría de alguno».

Gastronomía y naturaleza, una excelente combinación en Bariloche.

«Armar espacios de comunicación y trabajo conjunto como Bariloche a la Carta fue un punto de inflexión fundamental para que esto pudiera crecer. Y también fue fundamental en la interacción de Bariloche a la región porque fue el espacio de encuentro de cocineros, productores, comunicadores y público”, admite.

¿Cuáles son los desafíos de ahora en más de la gastronomía local en vista a su futuro?

– Creo que debemos seguir profundizando en contenido nuestra oferta gastronómica, que ahora está muy bien pero no alcanza. Y creo que el gran desafío que se nos presenta también es el servicio, tenemos que dejar de mirar un poco a la cocina y empezar a prestar atención al salón.

Por último -y no menos importante- es pensar en cómo tentar a las nuevas generaciones de cocineros escuchándoles qué quieren hacer, qué les interesa, sumarlos e incorporarlos. Lo nuevo, lo fresco, lo sorprendente e innovador también está en ellos.

Y es ahí, con esto en su radar, cuando los ojos de nuestro polinizador de ideas empiezan a brillar y su cara a delatar que algo ya se le está ocurriendo para sorprender a todos, una vez más.