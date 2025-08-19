Giro en el caso de las muertes por fentanilo: un informe forense abre un debate sobre la responsabilidad

Un nuevo informe pericial sobre las muertes causadas por el fentanilo contaminado generó un quiebre en la causa judicial que investiga el hecho. El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que, si bien el medicamento no fue la causa directa de las muertes, sí fue un «nexo concausal», es decir, un «factor agravante» que contribuyó al desenlace fatal de al menos 12 de las víctimas analizadas.

El estudio, solicitado por el juez federal Ernesto Kreplak, se convierte en una pieza clave para el futuro de la investigación y la posible imputación de los dueños del laboratorio HLB Pharma, que produjo la droga. La pericia confirmó, con «certeza científica«, la identidad genética entre las bacterias encontradas en los pacientes y las halladas en las ampollas del lote 31.202 de fentanilo.

Pese a los cuestionamientos del Gobierno nacional al juez Kreplak por la falta de detenciones, los familiares de las 96 víctimas apoyan la investigación y ven con optimismo los avances periciales. El informe llega en un momento de alta expectativa, ya que se lo considera una información decisiva para que, finalmente, se empiecen a definir las responsabilidades en la causa.

Las conclusiones del informe y el nexo concausal

Los peritos, un equipo de seis especialistas de la Corte y ocho expertos aportados por las partes (incluyendo el laboratorio), analizaron 20 casos fatales de diferentes clínicas y hospitales del país, entre ellos, el Hospital Italiano de La Plata y el Sanatorio Cullen de Santa Fe. La conclusión principal es que el fentanilo no fue la «causa determinante» de las muertes, ya que los pacientes tenían cuadros clínicos complejos con múltiples comorbilidades.

Sin embargo, el informe es contundente al establecer que el suministro del medicamento sí tuvo un «nexo concausal». Este concepto, fundamentado en la doctrina de la medicina legal, implica que el fentanilo contaminado actuó como un factor que agravó la condición de los pacientes, contribuyendo a su fallecimiento. Esta conclusión podría ser interpretada por la defensa del laboratorio como un punto a su favor, ya que el dueño de la firma, Ariel García Furfaro, había sostenido que los pacientes fallecidos padecían enfermedades muy graves.

Irregularidades en la producción y el apoyo de los familiares

El informe forense se suma a las irregularidades ya detectadas por la ANMAT en la elaboración de los lotes de fentanilo. Una evaluación preliminar del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) identificó una veintena de inconsistencias en la producción de cinco lotes, entre ellos el 31.202, que estaba contaminado con las bacterias letales Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

La investigación ahora espera el resultado de otra pericia fundamental a cargo del Instituto Malbrán, que analiza el «batch record» o «recorrido del lote» de la producción del fentanilo contaminado. Este estudio permitirá auditar el proceso de fabricación, revelando si se cumplieron con los protocolos de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) que deben seguir este tipo de empresas.

Mientras tanto, la causa sigue en marcha con al menos 24 personas sospechadas de tener algún grado de participación en la elaboración del medicamento. A pesar de los cruces mediáticos entre el Gobierno nacional y el juez Kreplak, las familias de las víctimas mantienen su apoyo al magistrado y esperan que las pericias que se están llevando a cabo arrojen la información definitiva para que se definan las imputaciones y se haga justicia.

