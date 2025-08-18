Alarma por fentanilo contaminado: científicos detectaron bacterias similares en otro medicamento creado por HLB Pharma

En Argentina se siguen registrando muertes por fentanilo contaminado y hay una investigación en marcha para dar con los culpables de la situación. Sin embargo, con el paso del tiempo surgen nuevos datos que generan alarma como el reciente que se desprendió de un estudio científico donde afirman que detectaron una bacteria similar en otro medicamento elaborado por el mismo laboratorio que está siendo investigado.

La nueva prueba clave fue difundida por La Nación en las últimas horas. Según lo informado se trata de una investigación científica publicada en la Sociedad Argentina de Infectología y presentadas por la médica Florencia Prieto, donde demuestra el hallazgo de bacterias en ampollas cerradas de dexametasona.

Prieto afirmó que denunció la situación en 2023 ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) por sospechar que un lote de dexametasona, una droga antiinflamatoria e inmunosupresora producida por HLB Pharma, tenía bacterias similares a las detectadas en el fentanilo.

En la investigación científica se explicó que «por sus características fenotípicas y perfil bioquímico», la bacteria R. mannitolilytica (encontrada en la dexametasona) podía ser confundida con otras especies bacterianas como: R. picketti, P. fluorescens y B. cepacia. La primera fue la encontrada en los lotes de fentanilo contaminado.

El estudio fue titulado como «Brote de Ralstonia mannitolilytica en inmunodeprimidos asociado a contaminación de un fármaco» y está firmado por María Florencia Prieto, junto con Paola Yasenzaniro, Paula Chas, Natalia Bellati, Norma Yoya, Alejandra Jourdan, Ana Montenegro, Élida Gauna y Antonella Jacinto.

Bacterias similares a la del fentanilo contaminado: pacientes afectados

En la investigación se informó que las pacientes afectadas por esta bacteria serían todas mujeres oncológicas con cáncer de mama que recibían tratamiento quimioterápico a través de un catéter implantable.

Durante el periodo de julio a agosto de 2023, presentaron síntomas como fiebre y fueron diagnosticadas con infecciones asociadas a sus catéteres, con cultivos positivos para la bacteria Ralstonia mannitolilyticar.

Las médicas que detectaron esta situación se percataron de que un fármaco podía ser la fuente de infección mientras identificaban patrones y elementos comunes entre las pacientes afectadas. El dato crucial para determinarlo fue que ninguna estaba recibiendo tratamiento quimioterápéutico.

De esta manera concluyeron que todas recibían en común dexametasona en ampollas de 2 ml y la heparina sódica en frascos ampollas de 10 ml.

La sospecha se confirmó luego con la investigación microbiológica donde se enviaron a laboratorio ampollas cerradas y sin usar. Según lo publicado, el hallazgo determinante fue que la bacteria Ralstonia mannitolilytica fue encontrada únicamente en las ampollas de 2 ml de un lote específico de dexametasona el cual era elaborado en HLB Pharma.

Luego de que se retiraron las ampollas de dexametasona del lote contaminado, no se registraron nuevas complicaciones infecciosas.

