Global Fresh entrega dos autos en Neuquén y redobla la apuesta: se vienen más Toyota Yaris en octubre

Global Fresh ya sorteó dos Toyota Yaris. Este viernes los dos afortunados ganadores se reunirán con sus nuevos vehículos. «Queremos celebrar a Alejandro Salomón y Marcelo Duek», anunció la firma desde sus canales oficiales. Además, confirmaron más sorteos hacia fin de año.

Alejandro llegará desde La Plata para subirse a su auto 0 KM. Marcelo también hará un largo viaje desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para encontrarse con su nueva adquisición. Ambos retornarán a sus lugares de residencia en un Toyota Yaris.

«Gracias a todos los que participaron y formaron parte de este momento. Su apoyo y entusiasmo hacen que todo esto sea posible», comunicaron desde Global Fresh y anticiparon: «¡Sigan atentos que se vienen más oportunidades, sorpresas y momentos para compartir juntos!».

¿Qué se siente ganar un 0KM?: «Nos están haciendo vivir un sueño«, contó Gastón

Gastón Cabrera, propietario de una verdulería en Esperanza, Santa Fe, fue el último ganador. Terminó el 2025 con un auto 0KM que sorteó la firma el año pasado. Viajaba una vez por semana a Santa Fe capital para abastecerse de fruta de Global Fresh a través del puesto de Sergio Colabini. Allí completó cuatro cupones y meses después recibió una llamada que le cambió la suerte. «Nos están haciendo vivir un sueño por unos días», relató Gastón a Diario RÍO NEGRO al momento de retirar su vehículo en la concesionaria Nippon Car de Neuquén.

Al principio no podía creerlo. Confesó que, ante el primer intento de contacto desde el Alto Valle, decidió no atender porque sospechaba que se trataba de una estafa telefónica. Solo tras la persistencia de los representantes de la empresa, comprendió que se había convertido en el dueño de un Toyota Yaris.

Ocurrió en noviembre del 2025. Allí, Gastón viajó acompañado por su esposa Araceli y sus dos hijos, aprovechando la ocasión para conocer los atractivos de la región y disfrutar de una estadía en el Hotel Global de Centenario. «La seriedad y la calidez con la que nos trataron fue de no creer», subrayó el comerciante santafesino.

Gastón Cabrera fue el ganador de 2025. (Foto: Flor Salto).

Francisco Ayerbe, gerente de Global Fresh, explicó que el desafío de coordinar urnas entre más de 45 clientes de múltiples provincias tiene como objetivo central agradecer la fidelidad de quienes eligen sus productos. «La satisfacción es inmensa para la empresa porque logramos estrechar lazos y generar una conexión de confianza. Los clientes se dan cuenta de que hay una estructura seria detrás del sorteo», afirmó.

Debido al éxito y la transparencia de estas acciones, la empresa decidió «redoblar la apuesta» para este 2026, duplicando la cantidad de vehículos sorteados. En esta oportunidad, los afortunados son Alejandro y Marcelo quienes, como Gastón, serán los nuevos dueños de dos Toyota Yaris.

Se vienen más sorteos en 2026

La empresa ya puso la mirada en el segundo semestre del año. Bajo la premisa “crecer juntos merece una gran recompensa”, Global Fresh anunció que en octubre de 2026 se realizará un nuevo sorteo de dos Toyota Yaris 0 km. Una de las unidades estará destinada a clientes de Buenos Aires, mientras que la segunda se sorteará entre los usuarios del resto del país. De esta manera, cada compra de productos de la marca se traduce en una nueva oportunidad de ganar un auto.