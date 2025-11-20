Gastón, el ganador del sorteo de Global Fresh: desde Santa Fe hasta el Alto Valle para recibir su Toyota Yaris

Gastón Cabrera montó su verdulería hace 5 años en Esperanza. Una vez por semana viaja a Santa Fe capital, a 35 kilómetros de su localidad, para comprar la fruta de Global Fresh. Fue así que se encontró con el sorteo. Llenó cuatro cupones y el 26 de septiembre recibió una llamada inesperada desde el Alto Valle: se había ganado un auto Toyota Yaris. «Nos están haciendo vivir un sueño por unos días», contó a Diario RÍO NEGRO.

Confesó que en el primer intento no atendió porque sospechaba que se trataba de una llamada de spam. «Cuando me enteré que me llamaban por el sorteo, no caía. Hasta el día de hoy no caemos,» aseguró sobre el premio.

La historia de Gastón, el verdulero que ganó el Toyota Yaris

Gastón Cabrera compra la fruta de Global Fresh a través del puesto de Sergio Colabini en el Mercado de Santa Fe. Su emprendimiento en Esperanza, una ciudad de 45.000 habitantes, ahora será el punto de partida de una gran aventura.

Junto a su esposa Araceli y sus dos hijos, la familia ya está lista para aprovechar al máximo el nuevo vehículo con un paseo por el Alto Valle. Además, ya piensan en las vacaciones de verano. “Nos va a faltar la oportunidad para disfrutar”, señaló Gastón.

La familia Cabrera ya se reunió con su nuevo auto, un Toyota Yaris. (Foto: Flor Salto).

Pero el viaje no termina. Pasarán un día más en la región con una estadía en el Hotel Global de Centenario. «Vamos a dar una vueltita por acá», contó. Quieren conocer los atractivos de la zona, ya que solo vieron la ciudad de Neuquén en el trayecto desde el aeropuerto.

De regreso a Santa Fe, la que más utilizará el nuevo auto será Araceli. La familia ya cuenta con un vehículo, aunque Gastón sostuvo que el Yaris es «muy superior».

Cabrera reiteró su profunda gratitud: «Más que agradecer, no queda. La seriedad, la calidez con la que nos trataron fue de no creer».

«Redoblamos la apuesta»: Global Fresh sorteará dos autos 0 kilómetro en 2026

Lo que comenzó como una estrategia de marketing se transformó en un viaje inolvidable para Gastón Cabrera, el hombre de Santa Fe que se llevó el auto 0 km. Pero la felicidad es compartida. “La satisfacción es inmensa para la empresa en general, porque fue algo que no es algo normal en nuestra actividad,” remarcó el gerente de Global Fresh, Francisco Ayerbe.

El desafío de coordinar urnas y cupones a través de más de 45 clientes en múltiples provincias valió la pena al ver la alegría de los ganadores. La clave, según el gerente, fue una ejecución «bárbara» que aseguró que el premio llegara a quienes la empresa deseaba agradecer: sus clientes más fieles.

Ayerbe no puede evitar sonreír al recordar el inicio de la odisea de Gastón. Cuando sacó el cupón ganador, lo llamó tres veces sin éxito. “Me dijo que no creía, que pensó que era una estafa, por eso no me atendía el teléfono,” relató el gerente.

La persistencia dio frutos y el Toyota Yaris llegó a Gastón. «Sin lugar a dudas que es sumamente gratificante», enfatizó Ayerbe. Pero estas acciones van más allá de un simple premio.

El sorteo sirvió para estrechar lazos y generar una conexión de confianza. “Uno logra fidelidad por supuesto con el cliente, ellos se dan cuenta que hay una estructura seria atrás del sorteo y de la fruta por supuesto,” subrayó. Esta confianza, alimentada con gestos como la entrega de bolsas de tela que llegan al consumidor final, es el verdadero motor de la promoción.

El impacto del sorteo ha sido tan grande que Global Fresh quiso tomar un compromiso aún mayor con sus clientes. “Hemos tomado la decisión de no cortar este tipo de promociones y de sorteos, sino redoblar la apuesta,” anunció Francisco.

Reveló el plan para el 2026. «Para el próximo año van a ser dos. Ya los compramos en el día de hoy, aquí en la agencia de Nippon Car de Neuquén, como forma de agradecerle a nuestros clientes la confianza en nuestros productos», remarcó Ayerbe.