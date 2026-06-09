Grave choque en la Autovía Norte de Neuquén: un ciclista fue atropellado por un auto

Durante las primeras horas de este martes se registró un grave choque que generó demoras en la Autovía Norte de Neuquén. El siniestro fue protagonizado por un vehículo y una bicicleta.

Lo que se sabe del choque en Autovía Norte

El hecho se registró cerca de las 8 en la rotonda ubicada sobre la calle Casimiro Gómez, justo en un horario donde se registra una gran afluencia de vehículos y transporte.

Según información a la que pudo acceder a Diario RÍO NEGRO, el incidente fue entre un auto y una bicicleta que circulaba por la zona. Por motivos que se desconocen, la bici fue atropellada y parte de ella quedó debajo del vehículo.

Si bien no fue un gran impacto, el ciclista quedó tendido en el piso y se solicitó asistencia del personal de SIEN que se encargó de trasladarlo al hospital local para una mayor revisión.

Ante esta situación, durante varios minutos se registraron demoras en el tránsito. Por el momento se desconoce el estado de salud del herido, aunque trascendió que no correría riesgo de vida.