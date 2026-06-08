Identificaron al ciclista que murió tras sufrir una fuerte caída en un cerro de Bariloche: ¿quién era?

Identificaron al hombre que murió tras caer con su bicicleta por un cerro en Bariloche

El domingo se registró un trágico incidente en Bariloche que resultó en la muerte de un ciclista. El hombre que circulaba por un sendero del cerro Goye, se cayó y tras recibir un fuerte golpe en la cabeza, murió. Recientemente, se confirmó su identidad.

Quién era el ciclista que murió en el cerro Goye

Los resultados de la autopsia que permitirán conocer cuáles fueron las causas de muerte del ciclista, aún no se conocieron. La Fiscalía todavía está en etapa de investigación y aseguró que hasta no tener los detalles, no brindarán información al respecto.

Mientras los análisis continúan, en Bariloche se reveló la identidad de la víctima a raíz de un posteo que empezó a circular en redes sociales lamentando su trágico final. De esta manera, Diario RÍO NEGRO logró confirmar que el hombre se llamaba Adrián Ignacio Arano, tenía aproximadamente 50 años y era asesor financiero. También se supo que era oriundo de Buenos Aires, pero ya hace un largo tiempo que vivía en la ciudad de Bariloche.

Desde el club deportivo donde jugaba, emitieron un comunicado para lamentar su muerte: «Nuestro club lamenta con un profundo dolor, el fallecimiento de Arano Adrián. Un jugador de muchos años dentro de nuestra institución, quienes tuvimos la oportunidad de verle jugar y celebrar los triunfos con Chicago, lo recordaremos! Acompañamos a familiares, amigos y a nuestros Toros del Club que compartieron estos años de fútbol con él. Que En Paz Descanses Adrián».

Lo que se sabe del trágico accidente en Bariloche

El grave accidente obligó a que se montara un gran despliegue en la picada rumbo a Laguna Negra. El hecho ocurrió después de las 13, en dirección hacia el Cerro Goye.

De acuerdo a las primeras informaciones, el ciclista estaba en una especie de salto, en un sector delimitado por estructuras de madera, y se encontraba filmando en el lugar cuando, en un determinado momento, se cayó y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Desde CAX le realizaron maniobras de auxilio durante unos 40 minutos, pero finalmente las autoridades confirmaron su deceso.