Grave choque frontal entre dos camionetas en la Ruta 6: un herido fue trasladado a Roca

Este 18 de junio se registró un grave choque frontal sobre la Ruta Provincial 6. El impacto fue protagonizado por dos camionetas, como resultado uno de los ocupantes tuvo que ser trasladado de urgencia a Roca.

Un herido por un choque sobre la Ruta 6 en Roca

El siniestro se registró cerca de las 9 en la intersección de la Ruta con la calle Lago Mascardi. Según la información brindada por medios locales, en una de las camionetas iban cuatro personas y en la otra solo quien conducía.

El impacto movilizó a personal policial, Bomberos y una ambulancia del Siarme que se encargó de trasladar a uno de los heridos que se encontraba más comprometido. Se desconoce la gravedad de sus heridas.

Respecto a la modalidad del choque, aún se busca esclarecer cómo ocurrió aunque trascendió que tras el impacto, una de las camionetas dio varios tumbos y quedó sobre la banquina.

Se registran restricciones en el tránsito y solicitan circular con precaución por la zona.