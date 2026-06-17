Fuga de un preso en Neuquén: se escapó de la Comisaría Primera y es intensamente buscado

La Policía de la provincia de Neuquén montó un megaoperativo cerrojo para dar con el paradero de Agustín Emiliano Cano, un joven de 19 años con un extenso prontuario delictivo, quien se dio a la fuga de la Comisaría 1ª, ubicada en pleno centro de la capital neuquina. Los investigadores sospechan que el reo planificó detalladamente la huida para aprovechar la distracción generalizada durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina.



La ausencia del interno fue detectada el martes alrededor de las 22 por el oficial cuartelero de la dependencia de la calle Ministro González, al momento de realizar el control de rutina en la alcaidía. Tras constatar que Cano había logrado vulnerar la seguridad, se activó de manera inmediata el protocolo de búsqueda interna, el cual arrojó resultados negativos.



Quién es el prófugo y cómo lo buscan

Cano se encontraba alojado en la Unidad cumpliendo una condena de 3 años de prisión de ejecución efectiva por el delito de robo a una vivienda (Legajo N° 361132).

Las autoridades policiales difundieron sus características físicas para alertar a la población y agilizar su reconocimiento. En el detalle se describe que mide 1,75 metros, es de contextura delgada, tez trigueña y ojos: Marrones.

Ante la gravedad del hecho, la fiscal de Asignación de Casos, Dra. Soledad Núñez, tomó intervención en la causa y ordenó la inmediata participación de la División Recaptura (dependiente de la Dirección Delitos), el relevamiento urgente de las cámaras de seguridad públicas y privadas, y una serie de diligencias clave para determinar el rumbo que tomó el evadido.



Alerta en los puentes y límites provinciales

Por disposición del Director de Seguridad Confluencia, se desplegó un estricto Operativo Cerrojo en toda la jurisdicción. Las directivas de máxima alerta se extendieron a los puestos camineros y de Tránsito limítrofes con la provincia de Río Negro, así como a los accesos del interior neuquino, trabajando en conjunto con el Centro de Monitoreo Urbano.

De forma paralela a la intensa búsqueda en las calles, la Jefatura de Policía inició una investigación interna administrativa con el objetivo de determinar las fallas en los controles, establecer cómo logró escapar el detenido y deslindar las responsabilidades del personal policial que se encontraba de guardia al momento de la fuga.