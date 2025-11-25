Splif Bariloche ampliará su helipuerto y apura el alquiler de un avión para detección de incendios

Por el momento Splif Bariloche no tiene medios aéreos pero se busca apurar el alquiler para la temporada de incendios. Archivo/imagen ilustrativa

Con la temporada de incendios forestales en marcha y los primeros focos desatados en la cordillera rionegrina, se busca agilizar el equipamiento y la estructura para mejorar la respuesta del Splif (Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales) que prevé ampliar su helipuerto en la sede de Bariloche.

Splif tiene su central operativa en el camino al cerro Catedral, en un amplio predio junto a Salmonicultura, y allí ampliará la plataforma de hormigón para la operatoria de medios aéreos más grandes y pesados.

Bariloche ya cuenta con un helipuerto en inmediaciones al puerto San Carlos, en el centro, que suele operar en situaciones de rescate y emergencias; y el que tiene mayor operatividad pertenece a Parques Nacionales, ubicado en el predio del Varadero del organismo nacional, en la zona este.

Referentes del Splif se reunieron con el intendente de Bariloche, Walter Cortés, y acordaron que el municipio aportará el hormigón para la plataforma, debido a que la comuna cuenta con su propia planta hormigonera, aunque desde el organismo provincial se mencionó que el cemento lo aportará el Gobierno.

El intendente Walter Cortés recibió a referentes del Splif y comprometió aportar el hormigón para un helipuerto en la institución provincial. Foto: Gentileza

“La comuna aportará hormigón y materiales esenciales, en un gesto de cooperación que fortalece la capacidad de acción frente a emergencias y protege tanto el patrimonio natural como la vida de los vecinos”, destacó el municipio al difundir el compromiso asumido este martes por el intendente.

La provincia no cuenta, por ahora, con helicópteros y aviones hidrantes, aunque tiempo atrás se informó la decisión de alquilar medios aéreos para reforzar los que pone a disposición el Plan Nacional de Manejo del Fuego y Parques Nacionales.

Orlando Báez, coordinador de Splif Río Negro, confirmó a este diario que la ampliación de la plataforma se debe a la necesidad de mejorar las condiciones para los medios aéreos que operarán próximamente, que será un helicóptero grande «con capacidad de descarga de 4.000 litros de agua y transporte de 15 a 20 brigadistas». Indicó, a modo de ejemplo, que los que operan habitualmente -de organismos nacionales- tienen capacidad de 900 litros y traslado de 6 a 7 brigadistas.

Este helicóptero se licitará próximamente en principio por un plazo de un año.

Presupuestan el alquiler de un avión de Invap

De manera paralela, el coordinador del Splif Río Negro presentó un pedido de compra directa al ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, para contratar un avión Jabiru J-430 de la empresa Invap con sus tripulantes, para la detección en tiempo real de incendios.

Según el pedido formal, publicado la semana pasada en el registro de Compras y Licitaciones del Estado, Invap cuenta con un “avión observador equipado con cámaras térmicas, con capacidad para transmitir en tiempo real las imágenes en el centro de monitoreo de la central Splif Bariloche”.

La propuesta es contratar 200 horas de vuelo a una razón de 1.500 dólares la hora, incluyendo la tripulación que operará la aeronave. El costo total estimado es de 372.000 dólares (sin IVA).

Además se requiere la instalación de nueve nodos terrestres para la detección y alerta temprana de columnas de humo. El valor asciende a 308.544 dólares.

Por el momento, Río Negro sumará esas dos aeronaves, una para la detección y otra para el combate del fuego. Báez destacó que se trabajará junto a las provincias de Chubut y neuquén, que también aportarán sus propios medios. En el caso de la gobernada por Rolando Figueroa ya está avanzada la licitación de aviones y dos helicópteros.