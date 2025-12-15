Según el SPLIF, existe un riesgo muy alto de incendios forestales en Bariloche

El Gobierno de Río Negro difundió el parte diario del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) con el estado de situación en la provincia, en el marco del período de mayor riesgo de incendios durante la temporada de verano.

Este informe se enmarca en una estrategia sostenida para fortalecer la prevención, la comunicación y el cuidado del ambiente en los meses críticos.

Según el SPLIF, en San Carlos de Bariloche las condiciones actuales indican un riesgo muy alto de incendios. Durante la jornada del martes se registraron dos denuncias por uso indebido del fuego: una quema de cables en el barrio Unión y un fogón detectado en el barrio Casa de Piedra, donde se labró el acta correspondiente.

En tanto, en El Bolsón el riesgo de incendios es alto, aunque no se registran focos activos en la zona.

Desde el Gobierno provincial informaron que los partes se difundirán diariamente durante toda la temporada crítica, con el objetivo de anticiparse a posibles emergencias, reforzar las tareas de prevención y proteger a la población y al ambiente.

Emergencia Ígnea: qué está prohibido

Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales que no cuenten con habilitación.

También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza. Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego bajo ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas que van desde 100 hasta 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103. Más información disponible en veranoseguro.rionegro.gov.ar.