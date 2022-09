Guerra narco: confirman reunión entre autoridades judiciales, policiales y políticas en Roca

Esta mañana, se fijó la fecha de reunión entre miembros de la comunidad educativa de la zona norte de Roca y las máximas autoridades de Río Negro, el Municipio de Roca, la Justicia Federal y Provincial. Será el próximo jueves, en las instalaciones de la Escuela Primaria 357 de barrio Nuevo, que hace una semana recibió 13 balazos. Docentes y las familias de los estudiantes mantienen altas expectativas.

«La verdad es que tenemos mucha esperanza. Sentimos que dependemos de esta reunión, para ver como seguimos y ver como se pueden resolver los episodios violentos«, manifestó Patricia, una de las madres que estará presente en la reunión.

La vecina de barrio Nuevo aseguró que es necesario trabajar este flagelo de manera interdisciplinaria y aseguró que el pedido no es solo para la escuela, sino que incluye a todos las víctimas de la zona. Aclaró que el rol de las madres se vio completamente «excedido» y que el objetivo principal será garantizar la continuidad de las clases.

Sin embargo, según miembros del grupo de familias autoconvocadas, existen vecinos que se han sentido engañados y no creen en las promesas del sector político.

«Mi expectativa es que mi hijo termine de estudiar, seguro. En lo que respecta al barrio, queremos caminar tranquilos. Sabemos que la policía no alcanza, que faltan fuerzas especiales que actúen de inmediato y todo lo que sirva para proteger la zona. Nos sentimos expuestos«, enfatizó la madre referente de la comisión.

Entre las máximas autoridades de los distintos organismos intervinientes, que participarán del encuentro con las familias y directivos de los colegios de la zona norte, se encuentra la intendenta de Roca, María Emilia Soria; la ministra de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor; la fiscal jefe, Graciela Etchegaray; el fiscal federal, Matías Zanona y el jefe de la policía de Río Negro, Osvaldo Tellería.

Sin clases en la Escuela 357

La seguidilla de episodios violentos provocó como consecuencia la suspensión de clases, por decisión de los mismos padres, ante la inseguridad que padece toda la comunidad educativa de la zona norte de Roca.

Si bien, el pedido concreto que mantienen las familias está enfocado en la situación del colegio, solicitan garantías de seguridad para toda el sector alto de barrio Nuevo. Los padres afirmaron que los niños ya normalizan el uso de armas en las calles, y que las balaceras se producen en cualquier momento del día.

«Nos aconsejaron presentar un recurso de amparo, pero somos 10 las madres y padres que estamos firmes. Nuestros niños no están recibiendo educación y sabemos que los docentes nos re colaboran pero no todos pueden acceder al acompañamiento de los padres. Es algo que no se puede garantizar«, se lamentó Patricia.