Guerra narco: tras varios cruces, madres de la Escuela 357 irán a reunión con el Gobierno de Río Negro

Tras una caravana de autos, un grupo de 30 madres se acercaron a la sede del Ministerio de Gobierno de Río Negro en Roca y exigieron mayores precisiones respecto de la seguridad de los alumnos de la Escuela 357 y el Jardín de Infantes 97. Allí, representantes del gobierno rionegrino aseguraron que gestionarán una reunión con participación del Municipio de Roca, la Fiscalía y el gremio docente Unter.

Patrulleros que no están en condiciones, exposición constante a los enfrentamientos entre bandas, efectivos con chalecos antibalas vencidos y falta de recurso humano, fue la descripción general que realizaron desde la comunidad educativa de la zona norte de Roca.

«El sábado a la noche, había un hombre parado sobre calle San Juan con un arma en la cintura. ¿A ustedes les parece que puedo mandar a mi hijo al colegio en esas condiciones?«, esgrimió Estela, una de las mamás que se acercó a protestar a las oficinas del gobierno rionegrino en Roca.

Son 340 los estudiantes que contiene la Escuela Primaria 357 y que, el martes pasado, recibieron un nuevo atentado que dejó como saldo 13 disparos en el ingreso al establecimiento. Además, dejaron una nota amenazando a cuatro integrantes de una banda narco y que señalaban al colegio como punto de ataque.

Foto: Alejandro Carnevale

«Por más que manden uno o 20 policías más, el tema de la venta de droga no se va a solucionar. No les importa nada, las situaciones se viven de día y de noche, todos los días. No se puede vivir así«, reiteró la vecina.

Carolina Llamas, la subsecretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno y Comunidad de Río Negro, fue quien recibió la nota firmada por las madres y ofreció algunas respuestas, las cuales fueron poco satisfactorias para las vecinas de la zona norte.

«En materia de seguridad se hizo, se hace y se seguirá haciendo. Hay un policía 24 horas, que recorre el colegio y durante la noche anda por adentro. Durante la noche recorren efectivos del COER, hay dos cámaras en las proximidades y la semana que viene, se instalará otra frente al colegio«, expresó la subsecretaria, ante los reclamos de las manifestantes.

Enfatizó en la necesidad de que el Municipio de Roca coloque el poste necesario para la instalación de la cámara de vigilancia y que colabore con los operativos de tránsito, para el control vehicular en ese sector de la ciudad.

Cruces

Hubo cruces de palabras -con fuertes elevaciones en el tono- entre las madres y la representante del gobierno provincial, donde las vecinas le negaron que los operativos se estén realizando como anunciaron. Además, apuntaron que los tiroteos se están produciendo en horario escolar.

«Nosotros vivimos en el barrio y lo único que vemos es que, el policía que ponen en la esquina del colegio es un blanco de tiro. No vemos COER ni nadie que nos proteja», advirtió Cristina, otra de las madres quien relató que hubo amenazas expresas de posibles incendios en los automóviles de padres y docentes que se manifiesten en contra de los atentados narcos.

La tensión se generalizó entre todos los sectores que intervinieron de la reunión realizada en la vereda, frente a las oficinas de la gobernación rionegrina, sobre calle 9 de Julio.

También, hubo reproches por la nula presencia de las autoridades durante la semana pasada, cuando se realizaron todas las pericias balísticas en el establecimiento educativo.

«El derecho a que nuestros niños reciban educación, hoy no se está cumpliendo. Acá solo vemos que se tiran la pelota entre la fiscalía, el gobierno de Río Negro y el municipio de Roca. La situación es grave. Estamos siendo rehenes de una guerra narco, ¿no se entiende?«, dijo una de las madres.

Compromiso de reunión

Las respuestas ofrecidas no alcanzan. Los vecino de la zona norte de Roca se ven sumergidos en un miedo constante y se consideraron «rehenes» de una guerra entre mafias, que no tiene freno. Familias, dirigentes sindicales y legisladores de Río Negro exigieron medidas.

Juan Durán, Director de Coordinación Territorial y representante del Ministerio de Seguridad de Río Negro, se comprometió a gestionar una reunión interdisciplinaria entre autoridades del gobierno provincial, el municipio de Roca y la fiscalía.

«Voy a coordinar una reunión con estos tres organismos para poder llegar a una solución en lo inmediato. Hay que entender que existe un delito federal. Hay una cuestión de competencias y de responsabilidades que son muy serias», expresó Durán.

En este sentido, las madres y Enzo Quintero, como representante del gremio docente Unter, exigieron estar presentes en esta mesa de acción conjunta propuesta desde el Ministerio de Seguridad.

«Pedimos que esa reunión sea urgente, la Ministra de Seguridad tiene que estar presente. Necesitamos que los chicos estén adentro del aula y con garantías de que se los cuide«, sostuvo Patricia, una de las referentes de las madres autoconvocadas.

El legislador provincial, Ignacio Casamiquela, manifestó que muchos vecinos se acercaron a dialogar con la intendenta María Emilia Soria y que, desde el bloque del Frente de Todos (FdT), mañana elevarán la nota a la legislatura.

«La situación es compleja pero no se puede bajar los brazos. La Ministra de Seguridad, Betiana Minor siempre ha ofrecido respuestas con muchas incongruencias. Creemos que hay una insuficiencia por parte de las autoridades de Seguridad y Justicia«, expresó el legislador.

Además, interpretó que la salida del conflicto es con un abordaje integral de todas las fuerzas y poderes del Estado. Enfatizó en que falta una política de seguridad más fuerte, con autocrítica enfocada en la falta de recursos humanos.

«Falta trabajar un poco en esta problemática. Las familias dicen que hubo allanamientos y gente detenida pero que fueron liberadas pocas horas después. Claramente falta voluntad política desde Juntos Somos Río Negro«, concluyó Casamiquela.