Habilitaron el rincón escondido de aguas termales que se ubica cerca de San Martín de los Andes

El área Queñi, el rincón escondido de aguas termales que ya conquistó a millones de turistas, fue habilitado esta semana. Las autoridades del parque Nacional Lanín informaron su apertura y aseguraron que está en condiciones para disfrutar esta temporada de verano.

Desde Parque Nacional Lanín destacaron que previo a comenzar la temporada de verano se llevaron a cabo distintos trabajos en el lugar para poder recibir a turistas en las fechas próximas. Detallaron que en el área se hizo mantenimiento y reparación de los sanitarios sobre todo en la zona de acampe para quienes estén interesados en quedarse en el lugar varios días.

El área Queñi se encuentra protegido por el parque, allí los visitantes pueden disfrutar del extenso lago que ofrece playas espectaculares y también a pocos metros de la senda pueden encontrar un sector termal. Además cada año es elegido por miles de personas por su cercanía con la ciudad turística de San Martín de los Andes.

Las autoridades recordaron que si bien el área está habilitada, la misma es solo para el ingreso de personas ya que no se permite la entrada de mascotas y drones. También puntualizaron que no se puede prender fuego en lugares no habilitados, para ello está la zona de acampe que cuenta con 28 parcelas donde hay fogones y mesas.

Dónde se encuentra y cómo llegar al rincón escondido cerca de San Martín de los Andes

Las termas del Queñi, están en medio de la selva valdiviana a unos 60 kilómetros de la ciudad y sobre el río que lleva el mismo nombre se puede practicar la pesca deportiva. El lugar contempla un sendero que nace a orillas del lago.

Para llegar desde San Martín de los Andes, debes tomar la ruta 48 hacia Hua Hum (50 km de ripio) y cruzar a la izquierda el río Hua Hum. Seguí por el camino de tierra de 12 kilómetros hasta el lago Queñi, que nace en el ingreso al paraje Chachín, ubicado en el extremo oeste del lago Nonthué.

A pie, el trayecto es de dos horas de duración aproximadamente. Otra opción es contratar una excursión, la cual sale desde San Martín de los Andes.

El ingreso a la senda de Queñi es hasta las 18.

Es importante que pases por la secretaría de turismo antes de emprender el viaje, para analizar las posibilidades de llegar con tu vehículo.