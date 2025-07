Habló Alison, la mujer de Neuquén que quedó al borde de la muerte: «Tuve un montón de pesadillas»

Alison Calfunao, la joven de Neuquén que estuvo al borde de la muerte tras una cirugía de ligadura de trompas, rompió el silencio este martes. Mientras se encuentra en rehabilitación en Buenos Aires, describió cómo fueron sus primeros días tras la operación, resaltó la donación de órganos y se refirió a la demanda contra la clínica San Lucas por la demanda de mala praxis.

El pasado viernes, Alison fue trasladada a la clínica Araucaria, en donde realiza el proceso de rehabilitación para volver a caminar. Además de sesiones de kinesio, también tiene controles ambulatorios en el hospital Italiano, en donde se llevó a cabo el trasplante de corazón, el cual afortunadamente «se adaptó muy bien» a su cuerpo.

«Ahora estoy más tranquila, tengo mis días. Imaginate que era una cirugía sencilla y terminar en Buenos Aires trasplantada y sin una pierna es todo un trauma, pero hoy lo sé sobrellevar», indicó en contacto con Canal 7.

En este sentido, comentó que estuvo en tratamiento psicológico y hasta psiquiátrico y que ahora se encuentra con su marido y que aguarda la llegada de sus hijos. «Estoy tratando de ser positiva día a día, que voy a salir caminando de acá y que vamos a salir de esta«, acotó.

La «pesadilla» de despertar en Buenos Aires para Alison

Alison indicó que no recuerda «nada de lo que pasó», tan solo los momentos cuando entró a cirugía y cuando despertó en Buenos Aires. «Las primeras semanas no estaba bien. Estaba con tanta droga encima que alucinaba, veía cosas, hasta que me fueron bajando», añadió.

«Para mi fue una pesadilla. Yo ese día tenía planeado llegar a casa, desayunar con mi marido que había llegado el día anterior de Buenos Aires -40 días había estado-, y no: me desperté en Buenos Aires con un panorama horrible«, sentenció.

La joven de 28 años señaló que apenas la desentubaron tuvo «un montón de pesadillas» a lo que se le sumó que solamente podía mover los dedos. «Cuesta decirlo pero una estuvo en el otro plano», apuntó.

Por otra parte, se refirió a la causa judicial que se inició contra la clínica por el presunto caso de mala praxis: «Me cuesta tratar de hablar de ese tema. Lo único que pido es justicia, nada más. Que esto no se olvide y que no vuelva a pasar«.

Por último, afirmó que se encuentra «viva por un ángel» y que puede disfrutar de sus hijos gracias a la donación de órganos: «Es algo que voy a agradecer toda la vida».

Qué pasó con Alison Calfunao, la mujer de Neuquén trasplantada del corazón

Alison Calfunao ingresó el lunes 9 de junio al quirófano para realizarse una cirugía rutinaria. La mujer oriunda de Neuquén había ingresado a la clínica San Lucas para realizarse una ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico habitual, que no suele presentar complicaciones graves.

Pero por cuestiones que aún se desconocen, la intervención se complicó y sufrió dos paros cardíacos. Pasó a la clínica San Agustín, a la clínica Pasteur y, como su situación empeoraba, la trasladaron al hospital Italiano en Buenos Aires.

En el hospital Italiano tuvieron que amputarle una pierna. Carina, la mamá de Alison, había detallado que se le «había formado una trombosis y la infección estaba subiendo» y que por esta razón los médicos «prefirieron cortarle la pierna para no le afecte a sus órganos».

Su condición crítica había activado una alerta nacional, ya que, según se había descrito, era necesario «sí o sí buscarle un corazón«. Luego de varios días de espera, la familia de Alison recibió la noticia de la llegada de un corazón. El martes 17 de junio fue intervenida para realizarle el trasplante, que resultó exitoso.

Junto a su familia realizaron la denuncia por lo ocurrido y comenzó una investigación formal solicitándole a las clínicas y hospitales que intervinieron en su proceso, tanto de operación como recuperación. El lunes 28 de julio recibió el alta en el hospital italiano de Buenos Aires.