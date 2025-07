La Justicia pidió las historias clínicas de Alison: la investigación por la mujer de Neuquén que terminó trasplantada

Alison Calfunao es una mujer de 30 años que ingresó a la clínica San Lucas de Neuquén para realizarse una ligadura de trompas y terminó en el hospital Italiano de Buenos Aires trasplantada del corazón. LA familia esperó a su recuperación para avanzar formalmente con el pedido de justicia. Fiscalía confirmó a Diario RÍO NEGRO que se realizó una denuncia y la investigación comenzó a avanzar: ordenaron a los centros de salud involucrados que entreguen las historias clínicas. «Yo todavía no sé nada, quiero que me expliquen qué le hicieron», exigió Carina Calfunao, madre de la víctima en RÍO NEGRO RADIO.

ESCUCHÁ A CARINA CALFUNAO EN RIO NEGRO RADIO:

Desde el organismo informaron a este medio que: «la denuncia ingresó a la Fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos y desde allí se la derivó hacia la Fiscalía de Delitos contra las Personas, con la intervención del fiscal Andrés Azar». Agregaron que la demanda se realizó el lunes 23 de junio.

A su vez, detallaron que desde el jueves 26 de junio se requirieron las historias clínicas de la paciente a la clínica San Agustín, que iba a entregar el documento hoy, y a la clínica San Lucas, quienes ya lo hicieron.

En este último centro de salud fue donde Alison fue operada y atendida antes de ser derivada primero a la clínica San Agustín y, luego, a la clínica Pasteur, en donde pasó varios días internada al sistema ECMO. Desde Pasteur coordinaron su traslado hacia Buenos Aires.

Desde Fiscalía indicaron que también pedirían informes del hospital Italiano.

«Yo lo único que quiero es justicia para Alison y que nada se oculte. Quiero es que me expliquen que le hicieron a Alison, que pasó dentro de ese quirófano, que hicieron esos médicos. Quiero respuesta de por qué Alison terminó sin su corazón y sin una pierna», afirmó su madre, Carina Calfunao.

La denuncia de la madre de Alison: una nueva investigación

«Acá seguimos nosotros luchándola, pero ahora sí considero que quiero justicia para mi hija. La denuncia se hizo con intermedio de mi yerno, quiero que sea totalmente formal», denunció su madre.

Asimismo, hizo hincapié en la idea de que nadie le brindó ayuda o pidieron perdón desde parte de la clínica. «Quiero que salga alguien desde la fiscalía o clínicas a explicarme que es lo que allanaron lo entregaron voluntariamente. Recibieron el material el lunes que iban a evaluar pero, yo no tengo respuestas. Lo dejaron todo en silencio», añadió Calfunao.

«Quiero que salga a la luz todo lo que hicieron con ella. Cuando la fui a dejar a la clínica entró entera, con sus estudios de corazón en la mano, por algo la operaron», manifestó.

Remarcó que ella fue su acompañante durante el proceso de su ligadura de trompas y que «solo me dijeron que había sufrido un paro cardíaco». En ese momento insistió en saber sobre el motivo pero «el ginecólogo me explicó que había hecho su trabajo, quise bajar para ir con mi yerno y tampoco me dejaron». Luego volvieron a pasar corriendo porque «le estaba dando otro paro cardíaco».

Manifestó: «Estoy reclamando más que nada que lo dice en el escrito. Esa denuncia fue hecha el 23 cuando ella ya estaba operada del corazón. Supuestamente dice que solo le dio un solo paro cardiaco, cuando no es así. También, que allí solo perdió un pie y tampoco, perdió la pierna».

Qué le pasó a Alison, la mujer de Neuquén

Alison Calfunao ingresó el lunes 9 de junio al quirófano para realizarse una cirugía rutinaria. La mujer oriunda de Neuquén había ingresado a la clínica San Lucas para realizarse una ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico habitual, que no suele presentar complicaciones graves. Pero por cuestiones que aún se desconocen, la intervención se complicó y sufrió dos paros cardíacos.

Su madre, Carina, había contado que tras la amputación de una pierna, su estado «era estable». Había detallado que se le «había formado una trombosis y la infección estaba subiendo» y que por esta razón los médicos «prefirieron cortarle la pierna para no le afecte a sus órganos».

Su condición crítica había activado una alerta nacional, ya que, según se había descrito, era necesario «sí o sí buscarle un corazón«. Luego de varios días de espera, la familia de Alison recibió la noticia de la llegada de un corazón. El martes 17 de junio fue intervenida para realizarle el trasplante.

Actualmente continúa en el hospital Italiano, en una habitación para ella, siendo tratada por kinesiólogos y nutricionistas. «Es como si fuera un bebé. Su recuperación es lenta, necesita ganar peso para poder moverse bien», detalló su madre. Su diagnóstico es cada vez más positivo.