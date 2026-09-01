Tejer, enseñar y transmitir: el reconocimiento a una artesana neuquina después de toda una vida

La artesana Ofelia Campos recibió una mención honorífica por su trayectoria como tejedora, en reconocimiento a una vida dedicada al tejido en telar y a la transmisión de saberes ancestrales.

El reconocimiento se llevó a cabo en la 54 Exposición y Feria de Artesanías Tradicionales Argentinas que formó parte de la Exposición Rural de Palermo. En ese escenario, Ofelia fue destacada por una trayectoria que comenzó en 1975 y que la llevó a representar a Neuquén en distintos encuentros nacionales. “Me siento muy bien, feliz”, atinó a decir la mujer.

A lo largo de su trayectoria, Ofelia se especializó en el tejido en telar y en la elaboración de fajas, conocimientos que también transmitió a nuevas generaciones. Durante 36 años se dedicó a enseñar esta técnica. “Yo enseñé telar durante 36 años. Muchas, chicas y señoras, aprendieron”, recordó.

Su recorrido trascendió las fronteras de la provincia. En una ocasión, representó a Neuquén en un encuentro en Bariloche que contó con la presencia de un artesano de Egipto. La transmisión de esos conocimientos también continúa dentro de su familia. Ofelia contó que sus hijas aprendieron a tejer, aunque actualmente sus actividades y lugares de residencia dificultan que puedan dedicarse al oficio. Su historia refleja cómo los saberes vinculados al tejido pueden transmitirse de una generación a otra, aun cuando las nuevas generaciones desarrollen otras actividades.

«Enseñé telar durante 36 años», dijo Ofelia. Foto: gentileza

La distinción fue entregada por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el presidente de Artesanías Neuquinas, Luis María “Titi” Ricciuto; y la secretaria de Cultura de la provincia del Neuquén, María José Rodríguez.

La Mención Honorífica de la Sociedad Rural Argentina representa un reconocimiento a una trayectoria que excede la elaboración de piezas: distingue años de aprendizaje, práctica y enseñanza de técnicas que forman parte del patrimonio cultural neuquino.