Hackearon el celular de la intendenta de Cervantes: ¿Qué sucedió?

Hoy por la mañana la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, fue víctima de un hackeo en su celular, por medio del cual comenzaron a pedir dinero. Desde el equipo de prensa solicitaron no realizar ninguna transferencia.

El hecho fue informado rápidamente por el equipo de prensa. Según explicaron el hackeo se realizó hoy por la mañana cuando una conocida le envió un mensaje diciéndole que le iba a llegar un código que le había enviado por error.

«Claudia le dijo ‘¿a mí me mandaste? No me llegó nada’, y automáticamente le llegó una imagen con un código, ella hizo click para ver qué era y ahí la hackearon«, contó el equipo. La intendenta inmediatamente llamó a su amiga quien le dijo que no le había enviado nada y que habían ingresado a su móvil.

Automáticamente comenzaron a pedir dinero y dólares a través de la cuenta de Whatsapp. «Le hicimos apagar y bloquear el celular para que los hackers no pudieran seguir con su cometido«, explicaron desde prensa y agregaron «todos tenemos vinculadas cuentas de banco, redes sociales. Hicimos eso para que no pudieran seguir metiéndose. También desvinculamos todas las tarjetas».

Hasta ahora no han podido ingresar a las redes ni a las cuentas bancarias. El hecho fue denunciado en la comisaría. «Estamos a la espera de ver cómo proseguir», concluyeron.