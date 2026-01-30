Hallaron el cuerpo de un hombre en Cipolletti: investigan las causas de la muerte

El cuerpo de un hombre fue encontrado en las calles Venezuela y Lago Hess de Cipolletti, este viernes. Efectivos de la Policía de Río Negro junto con personal de Criminalística montaron un operativo en el sector, que es jurisdicción de la Comisaría 24.

Según informaron a Diario RÍO NEGRO, las causas del fallecimiento son materia de investigación. Fuentes oficiales confirmaron que la víctima fue identificada como Benedicto Jeremías Alarcón, mejor conocido en la localidad como «Benito». El hombre tenía 61 años, estaba en situación de calle y era buscado por su familia desde el martes.

El operativo desplegado en horas de la tarde cuenta con el acompañamiento de los bomberos voluntarios de la localidad.

Benito y una vida en Cipolletti marcada por la calle

Benito fue durante decadas una figura reconocida del centro de Cipolletti. Caminaba a diario las calles, especialmente la zona de Roca entre España y Villegas, donde mantenía diálogo con vecinos y comerciantes. En distintas entrevistas había explicado que no soportaba «el encierro”.

A lo largo de los años hubo intentos de que dejara la intemperie y se alojara con familiares, en especial durante períodos de lluvia o frío. Sin embargo, Benito volvió reiteradamente a la calle, donde recibía ayuda espontánea de personas que lo conocían desde hacía tiempo.

Su presencia constante lo convirtió en un personaje habitual del centro, con una historia atravesada por la cercanía con la gente y la vida en el espacio público.