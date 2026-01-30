Un camión volcó su carga de pera y frenó la Ruta 22: dos accidentes con heridos cerca de Allen

La carga de pera quedó esparcida sobre la banquina y la calzada de la Ruta 22, entre Allen y Fernández Oro. (Foto: gentilza AN Allen)

El tránsito quedó interrumpido sobre la Ruta 22, entre Allen y Fernández Oro, luego de un incidente protagonizado por un camión que transportaba pera. La fruta quedó esparcida sobre la calzada y derivó en dos accidentes con personas lesionadas de manera leve. El operativo generó demoras en uno de los corredores más transitados del Alto Valle.

Accidentes y demoras en la Ruta 22 tras la caída de un cargamento de pera

De acuerdo con la información publicada por Somos El Valle, el camión transportaba pera y perdió buena parte de la carga mientras circulaba por la Ruta 22. La presencia de fruta sobre el asfalto generó riesgo para quienes transitaban por la zona, lo que derivó en siniestros viales.

Una camioneta Renault Oroch terminó fuera de la traza y se desplegó un operativo de control sobre la Ruta 22. (Foto: gentilza AN Allen)

Como consecuencia, una moto y una camioneta despistaron al encontrarse con la fruta sobre la cinta. Las personas involucradas sufrieron heridas leves y recibieron asistencia en el lugar. El tránsito quedó totalmente interrumpido mientras se desarrollaban las tareas de seguridad.

Producto del siniestro, la calzada quedó cubierta de peras, con vehículos detenidos y largas filas en ambos sentidos. Personal trabajó sobre la Ruta 22 para retirar la carga caída y ordenar la circulación. El inconveniente obligó a reducir la velocidad en el sector afectado.