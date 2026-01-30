Murió Benito, el vecino de Cipolletti que hizo de la calle su casa

Benito, el hombre que durante años fue parte del paisaje cotidiano del centro de Cipolletti, fue hallado sin vida este viernes. Su figura se volvió conocida para los vecinos y comerciantes de la ciudad, que lo despidieron con sentidos mensajes a través de las redes.

Benito y una vida ligada a la calle durante décadas en Cipolletti

Durante años y años, Benito eligió la calle como espacio de vida. Según había contado en distintas oportunidades, no se sentía cómodo bajo techo y prefería recorrer la ciudad, incluso en los meses más fríos.

Benito había explicado que no soportaba «el encierro” y que “hace años” caminaba la calle. Esa elección marcó su modo de vida.

Su presencia era habitual sobre la calle Roca, entre España y Villegas, un sector que consideraba propio. Allí pasaba gran parte del día, donde conversaba con comerciantes y recibía ayuda ocasional de quienes lo conocían desde hacía años.

La historia de Benito había llegado salir en la televisión nacional. Las causas de su muerte son materia de investigación.

También había contado que dormía a la intemperie y que evitaba definir lugares para pasar la noche. “Si digo adonde duermo me van a robar mis cosas”, explicó en una nota publicada por este medio.

El vínculo de Benito con su familia en Cipolletti

A lo largo de los años hubo intentos de que Benito dejara la calle. En 2016, durante un período de intensas lluvias, aceptó vivir temporalmente con una de sus hermanas, Haydeé Alarcón, en Cipolletti.

En ese momento, su hermana había expresado: «Entiendo que el cambio no es de un día para el otro”. Pese a que Benito estaba «más accesible», con el paso del tiempo volvió a la vida en la calle, decisión que ya había tomado en ocasiones anteriores.

Vecinos y comerciantes solían ayudarlo con comida o abrigo cuando lo necesitaba. “Lo conocemos desde hace mucho”, relataban, al describir una relación construida con el paso del tiempo.

La familia había explicado que Benito no quería vivir con ellos y que buscaba “tener su propio espacio”. Ese deseo fue una constante en su historia y en los relatos que se difundieron sobre su vida.

Las causas de su muerte son materia de investigación. Su cuerpo fue hallado este viernes en las calles Venezuela y Lago Hess de la localidad.