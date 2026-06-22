Hantavirus: murió la esposa de un hombre que había estado internado 45 días antes en Bariloche

Una mujer de 45 años murió este lunes a la tarde, tras haber contraido hantavirus. Unas horas antes, ante la severidad del cuadro, la habían trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche.

Se trata de la esposa de un paciente que estuvo internado 45 días atrás y que fue dado de alta. La mujer cumplió con el período de aislamiento preventivo de 21 días que estipula el protocolo para los contactos estrechos.

En los últimos días, comenzó con un cuadro que, en principio, fue atribuído a una infección urinaria. Ingresó a la guardia el último domingo con fiebre, mialgias y tos. Ante la sospecha de un cuadro de hantavirus, quedó internada en la Unidad de Cuidados Intermedios. El examen por PCR confirmó el diagnóstico.

En las últimas horas presentó una desmejoría y fue trasladada a Terapía Intensiva. «Pese a los esfuerzos del equipo de salud de la UTI y de encontrarse en asistencia respiratoria mecánica, tras rápido deterioro de su estado de salud se confirmó su deceso«, confirmaron desde el hospital público que, unos minutos antes, habían informado sobre su traspaso a Terapia Intensiva.

El contagio interhumano

A principios de mayo, su esposo, también de 45 años, quedó internado en el Área de Cuidados Intermedios del hospital de Bariloche debido a un cuadro de hantavirus. Su pareja e hijo permanecieron aislados y con seguimiento médico.

Si bien se sospechaba del contagio durante un viaje al norte (Salta y Jujuy), finalmente los análisis concluyeron que se trataba de la cepa Andes, caracterítisca de la Patagonia que, además del contagio a través de las heces y saliva de los roedores, se transmite también de persona a persona.

El hombre no sufrió mayores complicaciones y finalmente, fue dado de alta. Pero en las últimas horas, se confirmó que su pareja también contrajo la enfermedad.

«La mujer empezó con síntomas difusos el día 46 y ya quedó internada. En un primer momento, estaba bien, sin dificultades respiratorias, aunque con fiebre y dolor de cuerpo. Esta mañana, desmejoró», describió el médico Rodrigo Bustamante, a cargo del área de Epidemiología del hospital.

El caso llama la atención ya que el período de incubación del hantavirus (el tiempo entre el contagio y la aparición de los primeros síntomas) varía entre 4 y 45 días. Por precaución, ante la sospecha de exposición al virus, se realiza un monitoreo durante 45 días.

Se trata del cuarto caso de hantavirus en la región en lo que va del 2026. El primero se registró en El Bolsón y fue dado de alta; mientras que el segundo caso correspondió a un policía de Bariloche, de 39 años, que murió.