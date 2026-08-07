Nevó en Bariloche: suspendieron las clases y piden circular solo con cadenas o neumáticos para nieve

Este viernes por la mañana, una nevada comenzó a caer sobre Bariloche y sorprendió a quienes se disponían a salir rumbo a los colegios, trabajos y los turistas que tenían previstas excursiones. Poco a poco, fue cubriendo las calles y comenzó a acumular desde la calle Gallardo hacia el sur.

A las siete de la mañana, el Consejo Escolar de la Zona Andina anunció que el ingreso a los establecimientos escolares sería a las 9, pero minutos después, ante la persistencia de las nevadas, suspendieron las clases. A media mañana, informaron que se cancelan las clases para el turno tarde y vespertino.

«Es una nevada típica de esta época, pero tuvimos complicaciones porque algunos vehículos particulares no salieron con cadenas. Eso generó problemas en la circulación«, indicó Carlos Madjinca, el subsecretario de Protección Civil de Bariloche.

El Servicio Meteorológico Nacional había anunciado un alerta amarillo y naranja por nevadas de variada intensidad para la madrugada, mañana y tarde de este viernes. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 50 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Esta situación puede estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco«, informaron.

Madjinca advirtió que mañana también están previstas nevadas «en forma intermitente, en diferentes horarios».

«En este momento, en la zona oeste y sur es donde más se siente la nevada. Las delegaciones trabajan en el despeje de las calles desde las 5. Lo que pedimos a la gente es que salga con cadenas o cubiertas de hielo y nieve y a los frentistas, que limpien las veredas para que el peatón pueda circular».

Según detalló, en los sectores este y centro solo se registra calzada húmeda; mientras que en Circunvalación y la zona sur hay nieve acumulada sobre la calzada y continúa nevando. En la avenida Bustillo, del kilómetro 1 al 25, también se registra calzada húmeda y presencia de nevadas. Al momento del relevamiento, la temperatura registrada era de -2 °C.

En el cerro Catedral, dieron cuenta de 5 centímetros de nieve precipitada en las últimas 24 horas y una altura de 60 centímetros de nieve pisada. En la cumbre, precipitaron 17 centímetros en las últimas horas y la altura de nieve pisada es de 70 centímetros. Ante la acumulación de nieve sobre la calzada, es obligatoria la portación y el uso de cadenas.