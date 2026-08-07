Horóscopo chino de Ludovica Squirru para hoy, viernes 7 de agosto de 2026: la energía del Búfalo y qué actividades favorece el día

La jornada de este viernes 7 de agosto de 2026 está regida por la energía del Agua yin y el signo del Búfalo, una combinación que invita a actuar con paciencia, compromiso y constancia. Según el calendario de la astrología china difundido por Ludovica Squirru, es un día especialmente propicio para colaborar con los demás, trabajar la tierra y enfocarse en tareas concretas.

Como ocurre cada día en el horóscopo chino, la energía dominante influye en el clima general y también en la relación entre los doce animales del zodíaco oriental.

La energía del viernes 7 de agosto: Agua yin y Búfalo

El elemento Agua yin aporta sensibilidad, intuición y capacidad de adaptación. Combinado con el Búfalo, uno de los signos más trabajadores y perseverantes del horóscopo chino, favorece las acciones realizadas con calma, disciplina y sentido de la responsabilidad.

La vibración del día invita a evitar la impulsividad y a concentrarse en aquello que requiere dedicación y esfuerzo sostenido.

Además, el Ki diario es 5, un número que representa el equilibrio y el centro, por lo que será importante mantener la estabilidad emocional y evitar los extremos.

Qué actividades son recomendables este viernes

De acuerdo con el calendario diario compartido por Ludovica Squirru, el consejo principal para este viernes es aprovechar la energía para:

Realizar tareas de servicio o ayuda a otras personas.

Participar en acciones solidarias o comunitarias.

Sembrar, cultivar o trabajar en el jardín.

Cavar, ordenar o realizar labores relacionadas con la tierra.

Fuera de estas actividades, la jornada se presenta como un día neutral: las demás acciones no estarán especialmente favorecidas ni perjudicadas, por lo que cada decisión dependerá más de la planificación personal que de la influencia energética.

Signos en armonía con el Búfalo

La energía del Búfalo encuentra mayor afinidad con varios animales del horóscopo chino, que podrían sentirse más cómodos o recibir un impulso extra durante la jornada:

Rata

Búfalo

Tigre

Dragón

Serpiente

Mono

Gallo

Chancho

Estos signos podrían aprovechar mejor el clima del día para avanzar en proyectos, resolver asuntos pendientes o fortalecer vínculos.

El signo que entra en choque este viernes

El calendario marca que la Cabra es el signo que entra en choque con la energía del Búfalo.

Para las personas nacidas bajo este animal, la recomendación es actuar con mayor prudencia, evitar discusiones innecesarias y no forzar decisiones importantes si pueden esperar. Mantener la flexibilidad y escuchar antes de reaccionar será la mejor estrategia para transitar la jornada con equilibrio.