Histórico hallazgo en Córdoba: identifican los restos de 12 desaparecidos durante la dictadura en «La Perla»

Un avance histórico para la memoria y la justicia en Córdoba se confirmó este miércoles. El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja anunció la identificación de 12 personas cuyos restos óseos fueron recuperados en el predio de «La Perla».

Se trata de un hito científico: es la primera vez que se obtienen pruebas físicas de este tipo en uno de los centros de exterminio más grandes del país.

El hallazgo es el resultado de un trabajo conjunto entre el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Instituto de Medicina Forense local y geólogos de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

El hallazgo en «Loma del Torito»: tecnología láser y fotos de 1979

La investigación no fue al azar. El equipo forense utilizó la herramienta LiDAR (detección por pulsos de luz láser) e imágenes satelitales para «escanear» el terreno.

El punto de quiebre fue el análisis comparativo de fotografías aéreas de 1979, que permitieron detectar movimientos de suelo sospechosos.

En el sector denominado «Loma del Torito», los investigadores hallaron fragmentos de fémur y restos craneales enterrados a poca profundidad. Los expertos confirmaron una hipótesis de larga data: hubo exhumaciones previas con maquinaria pesada antes del fin de la dictadura para intentar borrar los rastros de los cuerpos.

Se estima que entre 1976 y 1978 pasaron por allí entre 2.200 y 2.500 detenidos. Los trabajos se concentran ahora en una zona de diez hectáreas que presenta alteraciones del suelo compatibles con enterramientos clandestinos.

Tras 70 días de labor intensiva, la ciencia logró recuperar 12 perfiles genéticos parciales.

Notificación a los familiares tras la identificación

La Justicia Federal inició el protocolo de contacto con los allegados de las víctimas. El proceso se maneja con estricta reserva para garantizar la contención de los familiares antes de difundir la lista oficial de nombres.

El secretario del juzgado, Miguel Ceballos, resaltó que este hallazgo le devuelve el nombre a quienes el terrorismo de Estado intentó desaparecer para siempre, marcando un antes y un después en las causas de lesa humanidad de la provincia.