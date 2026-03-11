24 de marzo: repusieron las baldosas de la Memoria en Neuquén

«Los restos que ahora se están desenterrando en Córdoba, dicen que la verdad se impone. Vamos a seguir cuerpo a cuerpo, codo a codo, porque tenemos que ser muchos más», dijo hoy la vicepresidenta de la APDH Neuquén, Silvia Barco, en un acto de reposición de las baldosas de la Memoria, en la calle Independencia, en la vereda que lleva los nombres de Alicia Pifarré, Oscar Andrada y Anibal Martínez Durán, desaparecidos que vivieron en la región.

La restitución de las baldosas que estaban ilegibles se llevó a cabo con la coordinación de HIJES Alto Valle. Participaron organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes, hijos e hijas de desaparecidos, nietos y hermanas de desaparecidos.

A 50 años del golpe, destacaron la vigencia del reclamo de conocer dónde están. Barco repudió la reivindicación del Terrorismo de Estado en las cartas de lectores que publicó un diario nacional de Jorge Di Pasquale, otra vez imputado por varios casos de homicidio en el juicio que se lleva a cabo los martes en Neuquén.

Silvia Barco y Sara Mansilla, dirigentas de la APDH hoy en la reposición de las baldosas de la Memoria (foto Matías Subat)

La subsecretaría de Derechos Humanos de la ciudad renovó el compromiso de la ciudad de acompañar las actividades de las organizaciones, con la colocación de las baldosas confeccionadas por una artista de la ciudad. Su titular, Lucas Materre, bregó por la «memoria activa» y el «Nunca Más» para los hechos aberrantes ocurridos durante la dictadura.

“Peleaba por la nacionalización de la Universidad del Comahue y hoy nosotros peleamos por la educación pública y el presupuesto universitario”, dijo uno de los nietos de Andrada. En nombre de los artistas, el actor Raúl Toscani habló de Alicia Pifarré.

Los hijos de Oscar «Cabezón» Andrada destacaron que «los delitos se siguen cometiendo «mientras no se sepa el destino final de quienes permanecen desaparecidos, en tanto plantearon que «la huella sigue» en los nietos y nietas, en los sobrevivientes y en el reclamo por «no bajar los brazos».

Las baldosas están ubicadas en el Parque Central, sobre calle Independencia (foto Matías Subat)

Verónica Martínez, hija de Martínez Durán, destacó que «con los años y las otras baldozas que acompañaron el lugar donde se señalizó a Oscar Andrada, este lugar se transformó en un espacio donde la Memoria no se borra y se vuelve a escribir: por estas veredas caminaron Alicia, Aníbal, Cabezón y tantas compañeras y compañeros. El fue parte de esta generación maravillosa que quiso cambiar un sistema injusto y le llevó la vida; a 50 años del golpe, queremos recordar que todo esto empezó antes y luego -con el golpe- se instaló. Hoy estamos peleando por las mismas cosas que ellos estaban reclamando, con todo el tiempo que pasó. Queremos respuestas, que nos digan dónde están y qué hicieron con los 30.000″, sostuvo.

Integrantes de HIJES coordinaron la reposición de las baldosas (foto Matías Subat)

Convocatorias en marzo a 50 años del golpe

Viernes 13 – Ciclo “Neuquén y la Memoria a 50 años del golpe” de 18 a 20 en el Museo Paraje Confluencia, a cargo del historiador Pablo Scatizza.

Viernes 13- Cortometrajes “Camino de Regreso”y Raíces de Resistencia” a las 19,30 en Casa de las Leyes.

Sábado 14 y domingo 15 a las 11. Volanteada por la Memoria en las Ferias del centro y plaza de Boca.

Miércoles 19 – Ronda de las Madres de Plaza de Mayo en el monumento a la Madre a las 15,30, con audios e intervenciones artísticas.

Miércoles 19 – Ciclo de charlas «Neuquén y la Memoria a 50 años del Golpe» de 18 a 20, el trabajo de los organismos de Derechos Humanos en Neuquén, a cargo de la APDH y el grupo por la Memoria y el Compromiso con las Madres y los 30.000.