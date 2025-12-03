Hoy en Roca, la mentora Sofía Alicio presenta su libro sobre marca personal, en un evento único

La mentora y comunicadora Sofía Alicio presentará su nuevo libro Influencia Efectiva este miércoles 3 de diciembre a las 19 en Las Lagunas, un espacio de agroturismo y alojamiento ubicado en en Roca.

Sofía Alicio, con su libro recién salido de la editorial, para presentarlo personalmente en Roca.



La obra condensa más de una década de experiencia acompañando a profesionales de servicios a construir marcas personales auténticas, sólidas y con propósito. Con un enfoque directo y humano, Infl uencia Efectiva propone una nueva mirada sobre cómo comunicar, liderar y crecer sin perder la esencia en un mundo digital saturado de información.



“Influencia Efectiva es una invitación a volver a confiar en la propia voz (esa que a veces se pierde entre tanta estrategia y contenido vacío). En un tiempo donde todo el mundo habla, la verdadera infl uencia nace de animarse a ser genuinos, al mostrar lo que hacemos y cómo servimos. El libro propone una metodología para posicionarse como la primera opción de los clientes, pero sin impostar: desde la coherencia interna y la conexión real con quienes elegimos acompañar”, anticipa Sofía Alicio, autora del libro que ya transformó la forma de comunicar de profesionales, mentores, terapeutas y educadores en distintos países.



La presentación será un encuentro íntimo y vivencial, con espacio para preguntas, reflexiones y networking entre profesionales de distintas áreas. Se desarrollará una entrevista con Sofía y con dos grandes autoras y referentes locales e internacionales: Florencia Fasanella (farmacéutica experta en plantas medicinales, autora de dos libro y fundadora de una academia de Medicina Herbal con más de 6000 alumnos en 13 países) y Florencia Cerutti, referente en Decodificación y autora de “Decodifica tu vida”.

La entrada es libre y gratuita con inscripción previa escribiendo al correo hola@sofiaalicio.com, sujeta a cupos limitados.