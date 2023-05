Iba a comprar una casa y trabajar en Cutral Co el hombre que murió en Ruta 6, en Roca: los dólares no aparecen

El chef José Alberto Borri, un hombre de Santa Fe, murió el lunes por la tarde, en Ruta 6, a unos 6 kilómetros del aeropuerto de General Roca. Había sido contratado para trabajar en un casino en Cutral Co, contó su familia. Pidieron ayuda para recaudar fondos para el traslado del cuerpo.

Su esposa, Georgina Flor, dijo que lo habían contactado por redes sociales para que trabajará como gerente gastronómico.

“Se fue el lunes para llegar y acomodarse en el hotel en el que iba a trabajar. Nosotros, habiendo vivido en el sur, siempre quisimos irnos de nuevo, escapándonos de la miseria que nos trae Santa Fe. Trabajos mal remunerados, miseria e inseguridad. Vivimos en Guadalupe Oeste y nuestros hijos no pueden ni salir. En noviembre, golpearon al de 15 para robarle el celular y ese fue el detonante para pensar que nuestro ciclo en Santa Fe había terminado”, relató su esposa Georgina Flor, en una nota con Aire de Santa Fe.

Comentó además del dolor por la pérdida, sufren que se perdieron los dólares que la víctima llevaba. Georgina Flor comentó que su pareja llevaba dinero como para comprar un terreno, dólares y pesos, pero que una parte se perdió.

“Me parece que me mintió, me dijo que iba a parar a dormir y no lo hizo, pero me dijo que le faltaban 600 kilómetros», expresó su esposa con el medio santafesino.

Indicó que había salido a la noche desde Buenos Aires. Contó que en el camino Borri le dijo que conducía despacio porque las rutas “eran un desastre”.

Cuando ocurrió el siniestro, sus amigos y familiares iniciaron una colecta para recolectar fondos para realizar el traslado del cuerpo, que tiene un costo de un millón de pesos.

El siniestro donde murió el chef de Santa Fe en Ruta 6

Según informaron fuentes policiales, el siniestro vial ocurrió el lunes pasadas las 18 y se originó tras el vuelco de un Citroën C4 que transitaba en sentido norte-sur hacia la ciudad de General Roca.

Cuando el personal médico llegó hasta el lugar, a metros de la Central Térmica Roca, conocida como Termo Roca, se encontró con un hombre mayor de edad que había sufrido lesiones de extrema gravedad, por lo que rápidamente fue trasladado al hospital Francisco López Lima, donde falleció minutos después a pesar de la asistencia del personal médico.