Impactante video: una mujer cayó debajo del tren y sobrevivió

Un impactante episodio tuvo lugar días atrás en una estación de trenes de la Ciudad de Buenos Aires. Una pasajera que se encontraba en el andén cayó entre uno de los vagones y logró sobrevivir. “Estoy sorprendida de estar viva”, dijo la joven.

El hecho ocurrió en la estación Independencia del Belgrano Sur a fines de marzo. Por lo sucedido Candela pasó 12 días internada en un hospital. En las últimas horas se viralizó el impactante video.

“No le encuentro sentido, no sé cómo estoy viva”, manifestó Candela a C5N, tras recibir el alta. “Lo único que me acuerdo es que pedía ayuda”, contó.

Milagro en las vías: le bajó la presión y cayó del andén cuando llegaba el tren https://t.co/CY4Dgk84Ft pic.twitter.com/2DHe3FEZMi — infobae (@infobae) April 18, 2022

En el registro fílmico que brindó la empresa Trenes Argentinos se ve a la mujer en la zona del anden. En un momento se la observa mareada, comienza a caminar y mientras se desvanece cae directamente en las vías justo cuando un tren llega a la estación.

“Tuve una fractura de costilla que me perforó el hígado y estuve bastante mal con eso, me demoró algunos días y fue lo más peligroso que afronté. Después sufrí una contusión al costado de la cabeza, arriba de la oreja, y a raíz de eso no escucho bien, sumado a una fractura de cráneo entre la nariz y la ceja”, detalló la joven.

Pese a la desesperación del momento, las personas que esperaban la llegada del tren fueron las primeras en asistir a Candela.