Cortés contrató en forma directa a Altec para controlar el estacionamiento en Bariloche

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, contrató en forma directa a la empresa rionegrina Altec, para que controle el servicio del estacionamiento medido en esta ciudad.

Cortés dictó el 25 de agosto último la resolución 2868/2026 que ratificó el contrato de locación de servicios con la firma Altec para la provisión del sistema para el control de estacionamiento medido vehicular por un plazo de 36 meses contados desde el inicio efectivo del sistema. Según el contrato, el nuevo sistema deberá implementarse en 60 días a partir de la firma del contrato, que Cortés suscribió en agosto pasado.

Sin embargo, la decisión del jefe comunal causó cuestionamientos en concejales de la oposición, que recordaron que ese servicio lo prestaba desde finales de 2016, la Universidad Nacional de La Plata.

El concejal peronista Leandro Costa Brutten sostuvo que la contratación directa de la Municipalidad de Bariloche con Altec tenía que haber pasado por el Concejo Municipal, tal como lo establece la Carta Orgánica local.

Durante la vigencia del contrato, Altec proveerá “en concepto de alquiler al municipio el software de gestión y control del sistema (web para administración, web para usuarios, web para puntos de venta, App para puntos de venta, App para usuarios y App de inspección para controladores), alojamiento en servidores propios, un listado del hardware compatible con el sistema necesario para los controladores (celulares impresoras que debe adquirir el locatario)”.

También, “la capacitación inicial al personal, asesoramiento para puesta en marcha del sistema, asesoramiento para instalación de cartelería y comunicación del servicio y una mesa de servicios para atención de consultas y soporte técnico del sistema para el personal de la municipalidad que opere el mismo”, indica el ítem A de la cláusula primera del contrato.

En forma adicional, “se proveerá el servicio de control redundante para el sistema, consistente en recorridos de inspección con un vehículo, debidamente identificado, equipado con sistema de cámaras LPR que funcionará durante 8 horas diarias, diagramadas según necesidad, los días hábiles de lunes a viernes”, según el ítem B de la cláusula primera.

El pago por el servicio

El contrato establece que Altec recibirá mensualmente, “del total recaudado por el sistema de estacionamiento medido y pago, incluyendo horas de estacionamiento, abonos de cualquier tipo y actas de constatación efectivamente cobrados el 8%, más IVA, por los servicios por el ítem A y el 2%, más IVA; por el ítem B.

El contrato prevé que en el caso de que dicho importe sea menor a un mínimo establecido, que permita mantener la operación del servicio, “se cobrará dicho mínimo quedando sin efecto el cobro de los porcentajes mencionados”.

Y fija un mínimo mensual de percepción a favor de Altec “equivalente a 5.000 litros de nafta súper, valor de la estación de servicio YPF ACA de Bariloche”.

Diario RÍO NEGRO consultó en el Ejecutivo municipal si el contrato con la UNLP tenía el mismo mecanismo de pago por el servicio, pero el secretario de Hacienda, Gustavo Lerra, pidió que por asuntos relacionados con cuestiones contractuales preguntemos a la asesora Legal y Técnica municipal, Yanina Sánchez. Este diario trasladó la consulta a Sánchez que no respondió hasta el momento de la publicación de esta nota.

Críticas a las prestaciones de la UNLP

Costa Brutten sostuvo que el convenio entre el municipio y la UNLP “tiene fecha de firma 27 de septiembre de 2016” y fue avalada por ordenanza.

El municipio pagó mensualmente a la UNLP, según ese convenio, por la ejecución del servicio el 4% de los ingresos brutos recaudados.

El exdiputado nacional Agustín Domingo, que hoy es colaborador directo del intendente Cortés, explicó que el cambio de prestador surgió a raíz de problemas que hubo con las prestaciones del servicio a cargo de la UNLP. “No daba respuestas de muchos pedidos”, sostuvo. Por eso, contó que el municipio buscó alternativas. “No era fácil salir del convenio y surgió la posibilidad de Altec, que opera en varias ciudades”, indicó.

Domingo dijo que la decisión del intendente es “mantener los puestos de trabajo” de las cooperativas que trabajan con el estacionamiento medido. “No se va a cambiar nada”, aseguró.

Afirmó que el cambio de sistema “lo pedían los mismos trabajadores de las cooperativas. Los chicos se quejaban por ejemplo, que no podían usar billeteras virtuales para que los conductores paguen el servicio”. “El otro era un mal servicio”, aseveró.

Domingo planteó que no era necesario que el nuevo contrato con Altec pase por el Concejo Municipal porque así lo establece la ordenanza de contrataciones vigente.

Algunas cláusulas del nuevo contrato

“Está expresamente prohibida la manipulación por entes no autorizados por Altec de los equipos, sistemas, modalidades de suscripción y/o registración de estacionamiento y cualquier otra interfaz con el sistema de estacionamiento medido”, ordena el contrato. “En caso de violarse esta prohibición con o sin culpa del municipio, aun en caso fortuito o de fuerza mayor, Altec no será responsable de las consecuencias que afecten al sistema”, dice el contrato.

Indica que en aquellos casos que el municipio desee realizar cambios en la configuración del software, actualización o modificaciones, “deberá solicitarlo exclusivamente a Altec, quien presupuestará las tareas solicitadas en caso de ser necesario”.

“Es condición esencial que todos los cobros de estacionamiento medido, actas de constatación por falta de pago de estacionamiento y demás tarifas asociadas al estacionamiento medido serán realizados exclusivamente mediante el sistema provisto por Altec”, aclara.

El municipio se hace cargo además del pago “de todos los impuestos, tasas, derechos contribuciones que demande la explotación del sistema de estacionamiento medido como así también la gestión y aprobación de los permisos necesarios”. Asimismo, corresponde al municipio “la gestión y contratación necesaria con los comercios del área de aplicación para la prestación de los servicios asociados al sistema de estacionamiento medido y pago”.

En el contrato figura una cláusula de confidencialidad. “Las partes convienen en proteger la Información Confidencial de la otra parte como protegerían su propia Información Confidencial y solo usarla para los fines del presente contrato y no divulgarla a terceros. Dicha confidencialidad se mantendrá por un período de 5 años a contar desde la fecha de finalización del presente contrato o sus prórrogas”, asegura.