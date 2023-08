Impresionante derrumbe de dos estructuras en un río por la ruptura de un glaciar, en Alaska

Al menos dos estructuras fueron destruidas y los residentes de otras han sido evacuados en Juneau en medio de inundaciones récord que azotaron la ciudad capital de Alaska el sábado, después del estallido de una presa glacial.

Las inundaciones glaciales repentinas ocurren cuando el agua atrapada escapa a través de grietas en las represas de hielo que se adelgazan, un fenómeno que ha aumentado en todo el mundo como resultado del cambio climático.

Un estudio publicado a principios de este año encontró que tales inundaciones representan un riesgo para 15 millones de personas en todo el mundo, más de la mitad de ellas en India, Pakistán, Perú y China.

En la escala de FEMA (Federal Emergency Management Agency), había menos del 1% de probabilidad de que ocurriera ese nivel de inundación, dijo el hidrólogo de Juneau del Servicio Meteorológico Nacional, Aaron Jacobs. «Ni siquiera pensamos que esto fuera posible», agregó.

El río Mendenhall se desbordó el sábado debido a un gran derrame de la cuenca Suicide sobre la capital de Alaska, indicó un comunicado de prensa de las autoridades de la ciudad y del distrito de Juneau el domingo.

Un video publicado en las redes sociales mostró árboles enormes detrás de una casa cayendo al río al tiempo que el agua devoraba la orilla. Eventualmente, a la casa, tambaleándose en el borde, también se la lleva el río.

