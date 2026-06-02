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Sociedad

Tránsito complicado por un choque en cadena en Allen: hay desvíos a la Ruta 22 y piden circular con precaución

El siniestro se registró este martes, cerca de las 7,  sobre el Acceso Biló.  

Redacción

Por Redacción

Foto: gentileza AN Allen

Foto: gentileza AN Allen

El martes comenzó accidentado en la ciudad de Allen. Durante las primeras se registró un siniestro vial que complicó el tránsito normal en la ciudad. Ante esta situación, hay desvíos hacia Ruta 22.

Desvían el tránsito a Ruta 22 por un accidente en Ruta Chica

El siniestro se registró minutos antes de las 7 a la altura del Acceso Amadeo Biló, según la información brindada por medios locales. El hecho involucró a varios vehículos.

Si bien se desconoce la modalidad y magnitud del hecho, personal de Seguridad Vial tras intervenir en el sitio, solicitó avanzar por Ruta 22 al resto de los automovilistas.

Solicitaron circular con extrema precaución por el sitio.


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El martes comenzó accidentado en la ciudad de Allen. Durante las primeras se registró un siniestro vial que complicó el tránsito normal en la ciudad. Ante esta situación, hay desvíos hacia Ruta 22.

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