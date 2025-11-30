Impresionante socavón en el centro de Neuquén, tras el temporal de lluvia: qué pasó

Alrededor de las 3 de la madrugada se largó una fuerte tormenta en el Alto Valle. En Neuquén dejó calle anegadas y un impresionante socavón en el centro de la ciudad, sobre calle Alderete e Illia. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Desde la constructora indicaron a Diario Río Negro el suelo cedió por la obstrucción de una cañería cloacal cerca de las 4. A las 11 decidieron interrumpir el tránsito para que no pasen colectivos de línea.

¿A quién le corresponde repararlo? El Municipio sostuvo que es responsabilidad del Ente Provincial de Agua y Saneamiento. Sin embargo, desde EPAS aseguran que solo les compete reparar la cañería afectada. Aclararon que no se trata del caño pluvial, «sino que es otro caño de menor diámetro».

Tras idas y vueltas, desde la Municipalidad reconocieron: «En eso está la gente de Obras (Públicas), la subsecretaria Mariel Bruno».

Socavón en Neuquén tras el temporal. (Oscar Livera).

Casi 50 mm de lluvia en 5 horas en Neuquén: lo que dejó la lluvia

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, destacó la «muy buena» capacidad de respuesta frente al intenso temporal de lluvia y granizo que azotó a la región este domingo a la madrugada.

La Estación Meteorológica de Defensa Civil registró una precipitación total de 47 milímetros hasta las 9 de la mañana, con la mayor intensidad de caída en solo una hora, unos 35 mm, cerca de las 4. Pese al volumen, aseguró que el sector del Bajo drenó perfectamente.

Para el funcionario, el factor clave reside en las recientes inversiones en infraestructura pluvial. Sectores históricamente sensibles, como 12 de Septiembre, Independencia y Perito Moreno, se mantuvieron sin problemas de importancia.

Baggio comparó la situación con el temporal de 2021, cuando 70 milímetros caídos en tres días causaron graves daños, mientras que la precipitación de casi 50 milímetros en pocas horas dejó esta vez a la ciudad en óptimas condiciones. El sistema de desagüe operó con eficiencia, incluidos los pozos de bombeo del sector Río Grande, que redujeron el tiempo de permanencia del agua en la vía pública.

Por su parte, el principal colector pluvial, el Arroyo Durán, condujo la totalidad del agua. Sin embargo, personal municipal debió realizar trabajos de desobstrucción en las rejas del arroyo que se taparon con residuos.

El barrio Rincón del Río presentó complicaciones específicas, con acumulación de agua y barro por obras de asfalto en curso, aunque el tránsito se mantiene garantizado en todas sus arterias.