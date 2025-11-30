Video | Fuerte temporal de granizo y lluvia en Neuquén: calles anegadas y viviendas afectadas, lo que dejó la tormenta

El director de Defensa Civil y Protección Ciudadana de la Provincia de Neuquén, Carlos Cruz Aravena, informó que las intensas tormentas convectivas y la caída de granizo afectaron gran parte del territorio provincial durante el fin de semana, con especial virulencia en la madrugada del domingo. Según detalló, la capital neuquina, Centenario, Senillosa, Zapala y Las Lajas fueron las localidades más afectadas.

#Neuquén 🔴 Asi estaba el B° Cordón Colon …Soufal y Riviere pic.twitter.com/XYDTqkmlMy — Edgardo Pino (@chechealumine) November 30, 2025

La inestabilidad, que ya había provocado focos de incendio por actividad eléctrica en el norte durante la semana, se intensificó el viernes por la entrada de aire húmedo y frío, que se sumó al aire caliente residual en superficie.

Los primeros episodios de fuerza se registraron el sábado en el sur, con afectación directa en Villa La Angostura. Allí, la inestabilidad se manifestó con caída de granizo y lluvias muy fuertes desde el mediodía hasta la tarde-noche, aunque el titular de Defensa Civil aclaró que, si bien se presentaron con mucha potencia, no se originó «ningún tipo de daño» de consideración en la localidad cordillerana.

Progresivamente, la situación se desplazó hacia el centro provincial, con registros importantes sobre la Ruta Nacional 237, impactando en Junín de los Andes y Picún Leufú. En esta zona se reportaron nuevas caídas de granizo, gran cantidad de agua en un lapso corto de tiempo y una alta actividad eléctrica que acompañó el temporal en su avance hacia la región del Limay.

La Confluencia, la zona más afectada por el temporal

Posteriormente, alrededor de la 1:30 y 2:00 de la madrugada del domingo, el núcleo de la tormenta ingresó con agresividad en las localidades de la Confluencia, afectando a Neuquén Capital, Centenario, Plottier y Senillosa.

Calles anegadas en Centenario. (Gentileza: Centenario Noticias).

Cruz Aravena detalló que en este sector se registraron periodos de granizo por más de diez minutos, acompañados de mucha caída de agua, lo que provocó anegamientos en calles que históricamente se ven perjudicadas por las escorrentías.

El episodio más significativo se reportó en la zona centro. Tanto Zapala como Las Lajas sufrieron fuertes periodos de lluvia y granizo. En particular, en Las Lajas, cayó una cantidad «muchísima» de agua en aproximadamente una hora, generando complicaciones graves en la Avenida Roca, la vía de ingreso a la localidad, debido a su pendiente pronunciada.

El exceso de agua provocó el ingreso de líquido y sedimentos en «algunas viviendas», requiriendo la intervención de Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Social para asistir a los afectados y realizar las tareas de limpieza necesarias.

A pesar de la inestabilidad que aún se mantiene, el director de Defensa Civil adelantó que la situación comenzará a mejorar en toda la zona a partir de la tarde del domingo, gracias a la rotación de vientos del sudeste, lo que ayudará a estabilizar las condiciones climáticas.