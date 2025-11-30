En fotos | Calles inundadas y un llamado de emergencia, cómo se vivió el temporal de lluvia y granizo en Río Negro

El domingo por la madrugada un temporal de lluvia y granizo azotó al Alto Valle. Roca, Cipolletti y Allen fueron algunas de las localidades afectadas por la tormenta con calles principales anegadas. Además, una familia requirió asistencia con nylon y mercaderías en el barrio El 30. En la provincia de Neuquén también se registraron inconvenientes.

El lente de Diario RÍO NEGRO recorrió las calles Gadano y avenida Roca, 9 de Julio y Pampa, la zona del Canalito y Mendoza. Se trata de lugares históricos donde cuesta escurrir el agua y se generan lagunas difíciles de sortear.

9 de Julio y Pampa. (Foto: Juan Thomes).

Canalito y Mendoza. (Foto: Juan Thomes).

Cipolletti montó equipos de emergencias por el temporal

El Municipio de Cipolletti informó que en la ciudad se registraron 14 milímetros de precipitaciones. Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no se registraron intervenciones de relevancia ni familias en situación de urgencia extrema a causa de las precipitaciones.

El trabajo de los puentes, como el de Isla Jordán, permitió el paso del agua sin complicaciones mayores. La respuesta municipal se concentró principalmente en tareas preventivas y de mantenimiento.

El Municipio montó operativos por el temporal en Cipolletti.

Además, los camiones extractores de agua ya recorren los puntos donde se observa acumulación, mientras que el personal de Obras y Servicios Públicos emplea maquinaria para repasar canales, desagües pluviales y alcantarillas para garantizar el correcto escurrimiento.

La central de emergencias 109 recibió un único llamado de auxilio desde el barrio El 30. La asistencia solicitada consistía en nylon y mercadería, un pedido que el área de Desarrollo Humano gestionó y entregó a la familia. Este bajo nivel de intervenciones confirma que las obras pluviales en la ciudad funcionaron adecuadamente ante el volumen de lluvia caída.

Denuncia vecinal por anegamientos en Allen

La situación fue distinta en Allen, donde el temporal puso en evidencia un problema generado por obras previas. Vecinos de la calle Lago Mascardi denunciaron que el agua de lluvia no drenó correctamente y provocó inundaciones en el sector.

Este anegamiento, según denunciaron residentes a AN Allen, es consecuencia directa de los grandes montículos de tierra que dejaron sobre la calzada tras realizar trabajos de recambio de postes.

Los vecinos reclaman que, a pesar de existir una alerta meteorológica, la distribuidora de energía eléctrica no retiró el material acumulado ni garantizó la limpieza de la calle. Exigen una intervención urgente para despejar la zona y permitir que el agua pluvial circule con normalidad.