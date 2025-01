Incendio al sur de Bariloche y autoevacuación: «El fuego se nos viene encima»

«El fuego no está para nada lejos. Esta madrugada, como a la una, se veía todo rojo. Había como chispazos. Se nos viene encima«. Ante una situación de total desconcierto y angustia por el avance del incendio forestal, esta mañana Gloria, del camping Lago Roca, le pidió a los turistas que se encontraban en ese sector que abandonen el lugar.

Por su parte, junto a su pareja, decidió iniciar «una mudanza» de las cosas más valiosas que tienen en su casa en caso de que el fuego llegue hasta allí en las próximas horas.

El incendio forestal que se desató en la zona de Los Manzanos, en el parque nacional Nahuel Huapi, al sur de Bariloche, ya consumió 3.420 hectáreas, según el último reporte.

El intendente del parque nacional Nahuel Huapi Damaso Larraburu señaló ayer que el incendio no está controlado, pero que tampoco estaba cerca de poblaciones. El martes por la tarde, el funcionario recibió fotografías que lo alarmaron: se veía una gran nube sobre el lago Roca, donde viven unas seis familias y hay un camping. Por eso, se decidió sobrevolar la zona. «Está chequeado que el incendio está lejos«, afirmó Larraburu ayer a RIO NEGRO al tiempo que aclaró que habían decidido no cerrar esa zona del parque ya que no había riesgos.

Hasta ayer, el fuego se encontraba a 1,5 kilómetro de la Laguna Quetro que, a su vez, está a 6 kilómetros de la población de Lago Roca. Se accede por el camino a Tronador hasta el camping Los Rápidos, desde donde se continúa por la ruta 81.

«Corremos peligro. El fuego está en línea recta a unos seis kilómetros. Hay muchos zanjones. Por suerte, no hay viento, pero de todos modos estamos tapados en humo«, indicó Gloria que administra desde hace 12 años ese camping.

Cuando se le consultó por las afirmaciones de Larraburu respecto a la distancia del incendio, manifestó: «No es lo que vemos acá. Hace una hora, pasó el helicóptero, dio una vuelta y se volvió muy rápido. Estimo que por la nube de humo. Siempre hay incendios, pero nunca tan cerca», comentó.

Gloria se mostró preocupada en tanto «siguen pasando por este sector traffic y micros, como si nada. Pese al humo, sigue llegando gente que viene a conocer la cascada Los Alerces que está a 1,4 kilómetro y somos los pobladores los que tenemos que estar informando y alertando. Lo cierto es que el camino eso muy angosto y hay un doble peligro: tendrían que cerrarlo ya«.

Comentó que ante el riesgo, decidió «despachar» a todos los turistas que se alojaban en el camping que administra. «Teníamos alrededor de 20 personas que ya se están yendo. Les decimos que estamos en emegencia, que es posible que se cierre el camino por el humo y que encima el camino es sumamente angosto. No queremos asustarlos, pero hay una cuestión de seguridad. Parques dice que esta lejos. No lo está tanto», comentó.