Incendio en Los Alerces: rescató a sus caballos del fuego entre pumas y ciervos que intentaban huir de las llamas

Esteban Bravo debió sacar a sus caballos del campo acechado por las llamas. Ahora no tiene más forraje y debe moverlos cerca de la ruta para que puedan alimentarse.

Esteban Bravo atraviesa días desoladores. Todo un año de trabajo en el campo y de preparación de la temporada de verano con las cabalgatas que ofrece en Rincón del Sol, a 50 km de Esquel de cara al lago Futalaufquen, se derrumbaron en un abrir y cerrar de ojos cuando el 25 de enero en el arroyo Centinela comenzaron las llamas que ya consumieron cerca de 7000 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces al oeste de Chubut.

«Tengo una calentura terrible»

Días atrás, compartió un desgarrador video. Al lado de sus animales, a los que saca a la ruta para que puedan pastar ya que se le acabó el forraje, dijo: «Acá estoy con mis caballitos. Tengo una calentura terrible con estos hdp. Es terrible. Ahora tengo que andar en la ruta moviendo a los caballos para poderlos alimentar».

«Me cagaron el sustento de los pobres animales, me cagaron el laburo, es terrible ver cómo el fuego avanza. Y los pobres brigadistas luchando con el fuego en el frente con este viento«, agregó al borde de las lágrimas.

«No se si mis caballos se escaparon a la ruta»

«¿Por qué carajo hacen esto? Ahora tengo que mover a los caballos. No se si me escaparon a la ruta. Ya no tengo dinero para comprar forraje para mis caballos. La verdad que duele destruir tanta naturaleza, tanta diversidad de bosque», continuó indignado.

Las llamas acechan Rincón del Sol, a unos 50 km de Esquel. Fotos: Lely Castro.

Brigadistas combaten las llamas al oeste de Chubut.

«Estoy agotado de tantos días así: cambia la dirección del viento y cambia todo»

«No puedo aguantar esto. Una cosa es tener un sueldo y llegar a fin de mes, pero así es complicado. Estoy agotado de tantos días así. La verdad que duele. Por el trabajo, por el bosque, no lo vamos a recuperar más. Un amigo me dio lugar en un campo para los caballos por unos días. Yo al campo no lo puedo largar, se me están agotando las baterías pero tengo que seguir. Cambia la dirección del viento y cambia todo. Hay que andar a las corridas para sacar a los caballos por culpa de unos ignorantes que destruyeron todo en un día», continuó.

Las llamas cada vez más cerca.

Al rescate de los caballos entre pumas, vacas, jabalíes y ciervos desesperados por escapar de las llamas

Estaban contó también que no le quedó otra que dejar las tranqueras abiertas en el campo por las operaciones de emergencia contra el fuego y por eso dos de sus caballos se perdieron al adentrarse en la montaña y enfrentarse al peligro del fuego. Tomó el riesgo de ir a buscarlos, los encontró y los trajo de vuelta sanos y salvos.

En esa incursión observó vacas que trataban de huir y algunas que no lo consiguieron. Pumas mucho más ágiles que escapaban indemnes y jabalíes y ciervos desesperados por encontrar la manera de escapar. También fue testigo al poner a volar el drone de cómo las llamas rodearon la casa de los Rosales sin remedio y sabe también de una hostería vecina entre pinos exóticos que estaba amenaza por el fuego.

Así quedó el camino a los Túneles de Hielo en Rincón del Sol, donde Esteban Bravo hace sus cabalgatas y la familia Rosales tiene cabañas y excursiones.

El hecho de que los bomberos de Corcovado estén cerca le da al menos la tranquilidad de que puede contar con ellos ante una emergencia o si las llamas se acercaran demasiado. Les hicieron un lugar en el campo para que se instalaran y también con otros baqueanos les indicaron los mejores senderos y atajos para llegar más rápido a combatir las llamas.

Aún no sale de su asombro. Por la naturaleza herida y por la plata que perdió: «Nos preparamos todo el año para dar un servicio a los visitantes. Se me han caído un montón de cabalgatas, de reservas. No tenemos apoyo del gobierno ni nada, trabajamos a pulmón. Los sueños se me están yendo a pique, pero la vamos a seguir peleando».

El fuego avanza hacia Esquel y arrasó ya 7000 hectáreas de bosque

El fuego en el Parque Nacional Los Alerces sigue activo en todo su perímetro y lleva afectadas unas 7000 hectáreas, mientras que para esta tarde de martes se espera nuevamente la presencia de vientos y continúan distintas acciones para proteger las áreas con poblaciones rurales y las vías de acceso vehicular, señalaron autoridades a cargo del operativo.

«Hoy hay pronosticado otra vez vientos fuertes a la tarde con ráfagas de 50 a 60 km, así que tendremos que estar atentos a cómo se comporta el incendio y seguramente va a estar complicado», dijo a Télam el jefe del departamento de Incendios Comunicaciones y Emergencias (ICE), Mario Cárdenas.

Detalló que están «priorizando los sectores con más peligro a la zona de viviendas» y agregó que ayer el incendio se hizo muy grande, lo que provocó que se desdoble el comando por el foco que va avanzando hacia Esquel».

Bosque arrasado en Los Alerces muy cerca de las casas. Foto: Maxi Jonas.

Las autoridades informaron que una de las prioridades es defender la primera línea de casas

«Hay que estar atentos con los recursos que se comparten, por eso desde la provincia se pidió un mayor despliegue para abordarlo, sobre todo en las zonas de Esquel y Alto Río Percey, donde también hay riesgo de viviendas», explicó el jefe del ICE.

A la vez, agregó: «Acá ayer se trabajo todo el día, siguen activos algunos focos sobre el flanco derecho, esos son los que están más cercanos a zonas de viviendas, pero está siendo trabajado con equipo de agua y líneas de cortafuegos así que esas mismas tareas se van a seguir haciendo hoy en ese sector».

«Vamos a volver a ingresar al sector de la cola hacia flanco izquierdo con topadora para ir ayudando a la construcción de líneas cortafuegos de manera más rápida», remarcó Cárdenas luego de que ayer, por el comportamiento extremo del fuego, se trabajara en los frentes activos y se reforzaran cortafuegos en áreas críticas.