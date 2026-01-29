Incendios forestales: cinco artistas argentinos compraron 10 autobombas para asistir a brigadistas en la Patagonia

En medio de los incendios forestales que desde hace semanas afectan a la Patagonia, un grupo de reconocidos artistas argentinos se involucró activamente en la asistencia a los brigadistas que combaten el fuego en Chubut y Neuquén. Cazzu, Emilia Mernes, La Joaqui, Luck Ra y Khea unieron esfuerzos y recursos para adquirir equipamiento clave destinado a enfrentar la emergencia.

Cazzu, Emilia Mernes, La Joaqui, Luck Ra y Khea ayudan a combatir los incendios forestales de la Patagonia

La iniciativa surgió a partir de un video publicado en redes sociales por Marianela Saavedra, artista entrerriana que vive en Chubut e impulsa campañas solidarias para ayudar a las comunidades afectadas por los incendios. Tras esa publicación, Marianela recibió un mensaje directo de Cazzu, quien manifestó su intención de involucrarse de manera concreta en el trabajo que realizan vecinos y voluntarios en el territorio.

A partir de ese primer contacto, la artista jujeña comenzó a gestionar donaciones y a realizar llamados para conseguir herramientas esenciales para el combate del fuego. Gracias a ese trabajo conjunto, se logró la compra de:

10 autobombas con mangueras y accesorios

30 mochilas de agua

Guantes y antiparras para brigadistas

Según relató Marianela, fue la propia Cazzu quien se acercó personalmente a un local en la Ciudad de Buenos Aires para concretar la compra del equipamiento, y luego sumó a otros artistas del ámbito musical, quienes aportaron dinero para ampliar la ayuda.

“Una cosa es contarlo, verlo en videos, imaginarlo, pero verlo… estar ahí, frente al incendio, por horas y comprender que es casi imposible lograr controlarlo, que todo lo que se está haciendo es muchísimo y que no alcanza para casi nada”, expresó Marianela, una de las tantas artistas comprometidas con la emergencia ambiental que atraviesa la comarca andina de Chubut y Neuquén.

Mientras el fuego sigue castigando amplias áreas de la Patagonia, el gesto solidario de los artistas vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar recursos, visibilizar la emergencia y sostener la ayuda comunitaria frente a una situación que lleva más de un mes sin tregua.