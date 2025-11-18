Lali Espósito y Damas Gratis en la Fiesta de la Manzana 2026: todos los artistas confirmados para las tres noches 

La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 ya tiene su grilla completa y promete una de las ediciones más convocantes de los últimos años. Entre los artistas destacados se encuentran Lali Espósito, Damas Gratis, Cazzu, YSY A, Neo Pistea y Emanero, quienes animarán las tres noches del tradicional evento de General Roca.

Para Lali, será un regreso especial al Alto Valle: vuelve después de su exitoso paso por la Fiesta de la Confluencia 2025 y a diez años de su primera presentación en la Fiesta de la Manzana, ocurrida en 2016. Este 2026, la artista será la encargada de brindar el gran cierre.

Lali Espósito en la Fiesta de la Manzana 2016.

Todos los artistas nacionales que estarán en la Fiesta de la Manzana 2025

Viernes 20 – Noche de Trap

La jornada abrirá con el sonido de la música urbana. YSY A y Neo Pistea volverán a pisar el escenario roquense tras su recordada visita de 2019 junto a Duki como parte del legendario grupo Modo Diablo. Ambos artistas, pilares del trap argentino, llegan con sus carreras solistas consolidadas y una trayectoria de colaboraciones que marcaron a una generación.

Sábado 21 – Noche de Cumbia

La segunda noche estará dedicada al ritmo más popular de la Argentina. Emanero, uno de los mayores referentes de la cumbia moderna, compartirá escenario con Damas Gratis, la emblemática banda liderada por Pablo Lescano, ícono indiscutido de la cumbia villera.

Domingo 22 – Noche de Pop

El cierre será a pura potencia femenina. Lali y Cazzu, dos de las artistas argentinas más influyentes a nivel nacional e internacional, coronarán la última noche del festival con un espectáculo que promete convocar a miles de fanáticos.

Qué pasará con los artistas regionales en la FNM 2026

Habrá una selección de los mejores músicos y elencos de baile regionales que se presentarán en la Manzana 2026, tanto en el escenario Mayor “Carlos Soria” como en el Regional “Nuestros Artistas”.

“La Fiesta Nacional de la Manzana implica un fuerte impulso al turismo y al comercio local, pero sobre todo es un homenaje a nuestra propia identidad, una experiencia que compartimos en familia o con amigos cuando disfrutamos de espectáculos musicales de primer nivel, paseamos por el Predio, nos encontramos con nuestra cultura, con nuestra historia y las tradiciones valletanas”, expresó la intendenta María Emilia Soria sobre la importancia de la Fiesta.

Qué desafíos habrá en la Fiesta de la Manzana 2025

Como en cada edición, el desafío deportivo estará presente con el “Manzana Skate Park” y con el “Tría Cross de la Manzana”, prueba combinada que se desarrollará en el Área Natural Protegida Paso Córdoba.

“Al igual que todos los años, la entrada a la Fiesta Nacional de la Manzana es gratuita y además se pondrán a la venta accesos preferenciales para quienes quieran estar más cerca de sus artistas favoritos”, detallaron desde el municipio.