Incendios en la Patagonia: María Becerra equipó cuatro brigadas autoconvocadas que combaten el fuego

En medio de la grave emergencia por los incendios forestales que afectan a la Patagonia, y particularmente a la provincia de Chubut, la cantante María Becerra realizó una importante donación económica que permitió equipar a cuatro brigadas autoconvocadas que trabajan en el combate directo contra el fuego.

La información se conoció a través de redes sociales, donde la usuaria de Instagram @paltavidavegana, trabajadora presente en el territorio afectado, detalló el impacto concreto del aporte de la artista en zonas críticas que no estaban siendo completamente cubiertas por la asistencia estatal ni por organizaciones locales.

“Gracias @mariabecerra por la difusión y el aporte. Con tu donación pudimos equipar 4 brigadas autoconvocadas”, expresó la usuaria en una publicación que rápidamente se viralizó. “Gracias por una vez más demostrarnos que realmente sos la Nena de Argentina”, agregó en su mensaje de agradecimiento.

Según se informó, las brigadas beneficiadas están integradas por voluntarios que intervienen de manera directa en el combate de incendios forestales, especialmente en sectores de difícil acceso y alto riesgo, donde el avance del fuego representa una amenaza constante para poblaciones y áreas naturales.

Qué se compró con la donación

Con el dinero aportado por la artista se adquirió equipamiento fundamental para mejorar las condiciones de trabajo y la capacidad operativa de los brigadistas:

Ropa de trabajo ignífuga adecuada para tareas forestales

Motobombas de alta potencia

Mangas y lanzas profesionales

Herramientas específicas para incendios de interfase

Desde la zona afectada señalaron que el nuevo equipamiento permitió reforzar las tareas de contención y frenar el avance del fuego en sectores clave, además de brindar mayor seguridad a quienes trabajan en la primera línea del combate contra las llamas.