«La Nena de Argentina» estuvo en los estudios de Luzu y contó cuáles son sus sueños y qué lugares desea visitar en el futuro. En su lista nombró a una ciudad de Río Negro. Conocé acá lo que dijo María Becerra y el por qué desea visitar este destino.

María Becerra reveló que desea visitar una ciudad de Río Negro: ¿Cuál es?

Este lunes, María Becerra estuvo presente en los estudios de Luzu TV. La artista dialogó con el equipo del popular programa Nadie dice nada. Allí, la oriunda de La Plata reveló cuáles son deseos para sus próximos años y qué lugares desea visitar.

Santi Talledo le consultó a María cuáles eran sus sueños hoy, a lo que la cantante respondió: «Me gustaría hacer un refugio de animales, de animales silvestres. También me gustaría tener una fundación para madres solteras«.

Luego de comentar estos deseos, la artista contó qué lugares quiere visitar en el futuro: «Me gustaría volver a las Cataratas del Iguazú, creo que fue el viaje más mágico que tuve en toda mi vida y fue super imponente cuando estábamos ahí». Además agregó que le gustaría visitar el punto más turístico de Jujuy: «Me encantaría conocer el Cerro de los 7 colores«.

Para cerrar su lista de lugares a visitar, María sorprendió a sus seguidores y a todos los rionegrinos: «Quiero volver a Choele, extraño mucho ir a Río Negro«, sentenció. Vale aclarar que la artista ya ha visitado la ciudad rionegrina, donde nació su padre.

La conexión de María Becerra con Choele Choel y Luis Beltrán

En enero de 2024, María Becerra grabó un video para la página de Facebook «Reconstruyendo la historia de Luis Beltrán«. Allí, la artista contó su conexión con Río Negro y reveló cómo es su historia familiar.

«Soy hija de un beltranense, de Pedro Becerra. Mi papá hoy en día es cardiólogo y pudo salir adelante, lucharon mucho», reveló la Nena de Argentina. Además, dijo que «Mi abuelo Jacobo era de Río Negro y mi abuelita Carmen era de Neuquén«.

«Luego se mudaron para Choele Choel cuando mi papá tenía 16 años«, expresó María. La cantante cerró con un gran saludo y agradecimiento para las dos ciudades: «Luis Beltrán y Choele Choel le han dado tanto a mi familia. Por eso los recuerdo con tanto amor«.