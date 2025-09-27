Corte de luz programado cerca del río Limay este domingo en Neuquén por más de 7 horas

CALF anunció cortes de luz este domingo en Neuquén. Foto: gentileza

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó sobre un nuevo corte de luz este domingo 28 de septiembre. Realizarán tareas de remodelación de la línea de distribución troncal río Limay. Se recomienda a los vecinos y vecinas tomar las precauciones necesarias.

CALF comunicó que el domingo, entre las 6 y las 13:30, se efectuará un corte programado desde Río Negro hasta Leguizamón, para llevar adelante tareas de mantenimiento.

Corte de luz en Neuquén: horario y zonas afectadas

El corte afectará el suministro eléctrico en los barrios y localidades de:

Desde Río Negro hasta Leguizamón, entre Los Maitenes/Cabildo hasta costa del río Limay.

La duración estimada del corte es de más de 7 horas, de 6 a 13:30.

Realizarán tareas para «repotenciar línea de distribución troncal y colocar un seccionador con telecomando.

Las recomendaciones por cortes de luz programados en Neuquén

* Mantener desconectados los equipos electrónicos durante el corte para evitar daños.

* Preparar fuentes alternativas de iluminación y calefacción si fuese necesario.

* Consultar el estado del suministro a través de los canales oficiales de CALF.

Contacto para consultas ante cortes de luz en Neuquén

Para más información, los usuarios pueden comunicarse con CALF llamando al 0800 333 2253, opción 1, o ingresando a https://www.cooperativacalf.com.ar

También pueden contactarse vía WhatsApp al +54 9 299 328 1127



