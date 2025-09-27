El TSJ de Neuquén apartó a una fiscal y notificó a su jefe José Gerez

La sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén confirmó el apartamiento de la fiscal de Rincón de los Sauces, Rocío Rivero, quien no podrá seguir interviniendo en la investigación de un abuso sexual de una adolescente.

En un fallo dictado el miércoles, los vocales del TSJ Alfredo Elosu Larumbe y Evaldo Moya ratificaron una resolución del Tribunal de Impugnación integrado por Estefanía Sauli, Andrés Repetto y Richard Trincheri (quien votó en disidencia).

El Tribunal Superior dijo que no se trata «estrictamente de una sanción disciplinaria» ni de una «intromisión en la esfera del Ministerio Público Fiscal».

Los jueces de Impugnación, explicó, «dentro de sus facultades de dirección del proceso, hicieron uso de una de sus funciones más eminentes, que es la de velar por el resguardo de los derechos y garantías presentes en el caso».

El fallo es en respuesta a una apelación de Rivero y su jefe, Pablo Vignaroli. Contiene un párrafo sugestivo, en el que toma distancia de la interpretación que hacen los fiscales de otra sentencia de la misma sala penal conocida como «Álvarez».

Copia al fiscal general

El apartamiento de un juez, tribunal o fiscal de un legajo porque se le vencieron los plazos fatales «constituye falta grave», según el Código Procesal Penal. Se aplica de manera automática en cuanto se comprueba la falta.

En un apartado, el TSJ remitió una copia del fallo al fiscal general José Gerez para que tome nota que la fiscal Rivero «habría incumplido con la Instrucción General 24/2023».

Se trata de una línea de trabajo que dispuso Gerez para todos los fiscales, y que los obliga a «cumplir estrictamente todos los plazos establecidos en el Código Procesal Penal de Neuquén».

Denuncias desestimadas

Precisamente el mismo día que salió esta sentencia, la comisión especial desestimó un pedido de Jurado de Enjuiciamiento contra la fiscal Rivero que presentó un abogado. El motivo: «haber actuado con desaprensión, omitiendo cumplir actos propios dentro de los plazos legales, en diversos legajos».

El denunciante citó cinco; todos llegaron al Tribunal Superior de Justicia que declaró inconstitucionales algunos artículos del Código Procesal Penal, en sintonía con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Eso abrió una grieta en el fuero penal que está lejos de cerrarse.

La comisión especial del Jurado de Enjuiciamiento integrada por Soledad Gennari (TSJ), Eduardo Novoa (Legislatura) y Marcela Santini (abogados) declaró inadmisible las denuncias contra la fiscal Rivero, como informó diario RÍO NEGRO.

Pase al Jurado de Enjuiciamiento

El expediente sigue abierto porque ese dictamen, de acuerdo con la interpretación mayoritaria, no es vinculante. La decisión final le corresponde al pleno del Jurado de Enjuiciamiento que tiene siete miembros que se renuevan todos los años.

Los integrantes del 2025 son Gustavo Mazieres (presidente); Alfredo Elosu Larumbe; Germán Busamia (por el TSJ); Matías Martínez y Ludmila Gaitán (Legislatura); abogada Ana Clara Fraire y Juan Carlos Teppa (matriculados).

Rivero es fiscal en Rincón de los Sauces y ganó el concurso en el Consejo de la Magistratura para ser fiscal en Neuquén capital. Su pliego será tratado en la sesión del 1 de octubre en la Legislatura, junto con el de Emilia Mayer, candidata a defensora civil para San Martín de los Andes.