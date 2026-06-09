Inédito: hallan el primer hueso ‘hioides’ de un perezoso gigante en Argentina

Un equipo de especialistas del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” de San Pedro encontró el primer hueso hioides fósil de un ejemplar de perezoso gigante (Lestodon armatus) registrado en Argentina.

Se trata de una pieza de apenas 16 centímetros de largo, que corresponde al aparato hioideo de un perezoso terrestre prehistórico que habitó territorio bonaerense hace aproximadamente 200 mil años.

La relevancia del descubrimiento radica en la rareza de este tipo de estructuras óseas en el registro fósil. En un comunicado, los especialistas del Museo sanpedrino explicaron que encontrar esta pieza constituye “una rareza de la paleontología en la provincia de Buenos Aires”, ya que dichos huesos suelen desintegrarse tras la muerte del animal por efecto de la erosión y otros factores climáticos, debido a su fragilidad.

Si bien se halló este hueso en otras ocasiones, de otros perezosos como Megaterio o Glosoterio, es la primera vez que se encuentra una pieza de estas características perteneciente a un ejemplar de Lestodon armatus, en territorio de Argentina

Qué es el hioides

La estructura hioidea está formada por pequeñas piezas óseas articuladas entre sí y con el cráneo. Su función es sostener la lengua y facilitar procesos vinculados con la alimentación y la vocalización.

El hioides fosilizado hallado en San Pedro corresponde a un ejemplar adulto y está perfectamente conservado.

Dónde se halló el fósil

El descubrimiento del hioides tuvo lugar en Campo Spósito, un yacimiento de origen fluvial con una antigüedad estimada en 200 mil años, en San Pedro. El lugar fue identificado en 2001 por el equipo del museo y lleva el nombre de la familia propietaria de los terrenos.

Cuando finalicen los estudios paleontológicos, el fósil integrará la colección permanente del Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres.