«Kank australis»: la nueva especie de dinosaurio raptor descubierto en la Patagonia

El grupo paleontólogo logró recuperar partes oseas y garras del animal en los últimos años (Foto: gobierno de Santa Cruz)

Se identificó una nueva especie de dinosaurio que habitó la Patagonia. El hallazgo se realizó en Santa Cruz, en la estancia La Anita a las afueras de la ciudad de Calafate.

El primer descubrimiento se concretó en en 2019, tras recuperar un fragmento de garra que sugería la presencia de un raptor. Con el avance de datos y nuevos fragmentos fósiles dispersados en el lugar, se logró identificar al ejemplar como «Kank australis«.

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Tras los avances en la anatomía y reestructura ósea del dinosaurio, se le pudo determinar rasgos anatómicos únicos. En expediciones realizadas en 2024 se logró conseguir las vértebras cervicales y dientes que permitieron confirmar la identidad de una nueva especie.

La investigación fue publicada en la revista «Journal of Vertebrate Paleontology» y estuvo liderada por el paleontólogo Matias Motta. A su vez se involucraron en el trabajo investigadores del:

Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (Macn-Conicet).

Fundación de Historia Natural “Félix de Azara».,

Museo Nacional de Ciencias Naturales de Japón.

El estudio de los fósiles fueron analizados con tomografía computada y microscopía electrónica, los cuales revelaron rasgos anatómicos únicos. La reconstrucción del Kank australis se realizó con la unión de pieza por pieza durante sucesivas expediciones.

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Los estudios sobre los fósiles demostraron que el dinosaurio era de tamaño mediano, caminaba sobre dos patas y portaba la característica garra curva en el segundo dedo del pie.

Por su similitud, los investigadores apodaron al ejemplar como «El Gran Ñandú«. en los registros explicaron que “Kank” proviene de la mitología del pueblo originario aonikenk o tehuelche como “gran Ñandú” creador de la constelación de la Cruz del Sur. “Australis” significa “del sur”, en alusión a la latitud extrema donde fueron hallados los restos.

El Kant Australis tuvo diferencias físicas respecto a otros dinosaurios de su especie: “Este dinosaurio se diferencia claramente de los raptores del hemisferio norte, como Velociraptor, por sus dientes cónicos con pequeñas estrías y por las particularidades únicas de sus vértebras cervicales”. afirmó Motta

Respecto a su peso, los análisis estiman que podría rondar los 25 a 30 kilogramos.

Con información de NA.