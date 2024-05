Belén, la argentina que subió el Everest y hoy inspira a muchos: “Hay que definir ese sueño grande que cada uno quiere e ir atrás”

María Belén Silvestris tiene 34 años y el 21 de mayo a las 10:30 rompió un récord mundial: es la persona más joven dentro del montañismo sudamericano en completar el desafío conocido como “Seven Summits”. En la foto se la ve sonriendo. Posa con una camiseta de la selección de futbol argentina con un “Gracias” escrito a mano.

Cuando llegó a la cumbre, sintió alivio. El camino y la preparación fueron arduos. «Llegar fue como: ¡Ufff llegué!», cuentó. Pero, también tuvo una mezcla de sensaciones. Justo antes de llegar a la cumbre, cerca de Hillary Step, donde está la cornisa, fue parte de un accidente: «Se colapsó un bloque de hielo y con cuatro escaladores quedamos colgando de la cuerda. Fue un momento de mucha tensión, de mucha emocionalidad. Pensé que no iba a llegar porque creí que se había desmoronado todo el bloque de hielo y también porque creí que moría».

«Llegar a la cima fue una doble emocionalidad, de felicidad, de estar viva por un lado y después de haber llegado, porque en un momento creí que no iba a ser posible«. María Belén Silvestris lo publicó en sus redes sociales, en radios y portales. Es que no es menor, hizo cumbre en el Everest y con ese acontecimiento cumplió un sueño que empezó hace 9 años. “Con esta última montaña, pero la más importante y por la que empecé el desafío de las 7 cumbres, terminé ese mismo día de escalar la cumbre más alta de cada continente. Un sueño que al inicio parecía imposible e inalcanzable”, compartió María Belén en sus redes sociales.

María Belén Silvestris con el equipo, tras hacer cumbre en el Everest. Foto: @belsilvestris

“Son demasiadas las emociones que siento estos días … pero como dice la camiseta lo más importante que tengo para decir es GRACIAS … Gracias a todos los que me bancaron, me apoyaron, me acompañaron, me levantaron cuando estaba abajo, me siguieron, me prepararon, me incentivaron, me mandaron buenas vibras, me ayudaron …. Simplemente gracias!!! Este día yo llegué a la cumbre pero definitivamente esto fue un trabajo en equipo y conmigo llegamos todos”, compartió en su cuenta de Instagram.

El inicio de la historia:

María Belén empezó a hacer montañismo de casualidad y por plantearse un objetivo. Hace nueve años estaba viajando por China y Tibet y llegó a la base del Everest y en el lado de China lo vió. Ahí a 500 metros, estaba el campamento de los escaladores. Y ahí mismo se preguntó ¿Por qué no? y se contestó: «Quiero hacer esto». María Belén no sabía nada de montañismo, tampoco de alpinismo. Siempre fue muy deportista, pero no había escalado montañas y menos como las que tenía en frente

Pero, fue tenaz y decisiva, «lo quiero hacer», se dijo. Y ahí empezó a averiguar y encontró el desafío de las siete cumbres. «Pensé que podía ser una buena preparación para el desafío final, que para mí era el Everest», contó.

Así fue que empezó por África, después fue a Europa, después por el Aconcagua, que fue muy icónica para ella «porque es nuestra montaña y encima es la montaña más alta fuera del Himalaya». Después fue a Antártida, «que fue la más linda de todas, fue un sueño cumplido llevar nuestra bandera, fue algo muy emocionante», contó. La penúltima fue Alaska y después, finalmente, el Everest.

Antes de subir al último pico, María Belén le dedicó un posteo especial a los «famosos sherpas», que son una de las etnias que habitan las regiones montañosas de Nepal, en el Himalaya. Pero, debido a su importancia como guías el término se ha ampliado a cualquier guía del Himalaya.

«Nada de esto sería posible sin ellos que nos ayudan no solo a subir con seguridad, sino que marcan los caminos para que podamos subir», escribió en Instagram, «son realmente admirables y nos solo porque son fuertes como nunca vi, sino que también son personas alegres, cálidas y siempre dispuestas a ayudar. De verdad de todo corazón gracias por el trabajo que hacen. Mientras nosotros como máximo subimos a la montaña 2 veces, ustedes van por lo menos 5 veces más para asegurarse de que nosotros podamos subir seguros y con una logística ya armada». Y le dedicó un agradecimiento especial a su compañero de aventura Sonam: «Fuerte como pocos pero con un corazón enorme. Vamos para arriba que a partir de hoy somos un equipo indomable, confío plenamente en mí y en nosotros».

María Belén Silvestris con Sonam, en la cumbre del Everest. Foto: @belsilvestris

Llegar a la cumbre del Everest no fue de la noche a la mañana. Le significó mucho trabajo. Primero: dos meses de adaptación a la rudeza del clima local y las condiciones del lugar. Y después siete días de trabajo intenso en la montaña, con 40 grados bajo 0 y ráfagas de viento,que aumentan muchísimo las posibilidades de riesgo de congelamiento, pero lo logró: llegó la cumbre.

¿Lo estas pensando? María Belén te aconseja:

«No lo duden», ese es el primer consejo que da María Belén a quienes están pensando en emprender un sueño como ella hizo. «Creo que lo primero que hay que tener en claro es cuál es el desafío, cuál es ese sueño grande y extraordinario que cada persona se quiere proponer o quiere ir atrás».

Pero, claro, a veces hay obstáculos y para eso Belén también tiene algunas palabras: «Creo que muchas veces nos dejamos llevar por lo que la sociedad impone y no paramos a pensar qué es lo que nosotros queremos. Y desde ahí empezar. Al principio puede parecer loco, puede parecer imposible, como para mí fue ir al Everest, que no sabía nada de nada, lo único que sabía era lo de las películas, pero una vez que empecé a prepararme, a dedicarme, a enfocarme con mucha dedicación, mucho trabajo, esfuerzo, consistencia, me di cuenta que podía».

Una meta que al principio le pareció algo imposible de alcanzar, de a poco se fue materializando. «Todo el mundo me decía que era una locura«, cuenta, «porque aparte yo no estaba dispuesta a dejar mi carrera profesional y todo el mundo me decía que no era compatible, que me tenía que dedicar de lleno, que era demasiada plata, demasiado tiempo, esfuerzo, peligro, riesgo, pero, lo pude lograr enfocándome, trabajando duro y nunca desenfocando en el objetivo que era subir al Everest y creyendo en mí. A medida que fui avanzando y conquistando las montañas, cada vez más confiaba en mí y me di cuenta que todo es posible y hay que primero proponérselo y definir cuál es ese sueño grande e ir atrás de ello«.

¿Qué es el “Seven Summits”?

«Seven Summits» o «Siete Cumbres», la experiencia que alcanzó María Belén Silvestris, es un reto que consiste en escalar los picos más altos en cada uno de los siete continentes. Los montañistas se preparan por meses para lograr este desafío.

Las siete cumbres son:

-Elbrus en Europa (en un tiempo se hablo del Montblanc).

-Kilimanjaro en África.

-Aconcagua en Suramérica.

-Mount Vinson en Antártida.

-Everest en Asia.

-McKinley o Denali en Norteamérica.

-Pirámide Carstenz en Oceanía (en un tiempo se hablo de Kosciuszko).