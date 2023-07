Insólita protesta de un sanatorio de Allen: atienden «gratis» a los afiliados de PAMI

Las autoridades del Sanatorio de Allen decidieron poner en marcha un insólito plan para que las autoridades de la obra social PAMI los tengan en cuenta como prestadores y de esa manera se transformen en una alternativa para atender la demanda de los más de 5.000 afiliados que hay en esta localidad. Desde la obra social respondieron a las críticas y dijeron que todavía resta tiempo para llevar adelante auditorías y habilitar este tipo de centros médicos.

Alexander Argarin Marino, es médico y el dueño del sanatorio que hasta hace poco más de un año funcionaba bajo la órbita del Sindicato de la Fruta. Y según explicó, desde hace «seis meses» que se envió toda la documentación a las autoridades de la obra social para que sean tenidos en cuenta como prestadores.

«Tenemos la intención de firmar el convenio con PAMI, donde ya se presentó toda la documentación al igual que en los entes reguladores para darle atención a los afiliados que son las personas que más lo necesitan. En general se tienen que ir a atender en Roca o en Cipolletti porque no tienen (en Allen) otra opción porque el hospital está colapsado«, dijo.

Argarin Marino aclaró que actualmente los afiliados a PAMI se atienden con su médico de cabecera y luego en uno o dos días -cuando lo atiende- les hacen su receta para que pueda comprar su remedio.

«Yo sigo preguntando (a PAMI) si por ejemplo podemos hacer las recetas para que puedan comprar su remedio pero no hemos recibido respuestas», dijo el profesional quien agregó que a modo de protesta, los están atendiendo de manera gratuita hasta tanto las autoridades de la obra social firmen el convenio.

El médico, de origen colombiano, llegó hace más de una década a nuestro país. Y ahora se hizo cargo del sanatorio donde lograron remodelarlo e instalar tecnología de última generación en distintas áreas. «Se había cerrado el sanatorio y hace un año ingresé. Ya tenemos habilitado internación, quirófano, rayos y un laboratorio de complejidad. Incluso tenemos guardias pediátricas de 8 a 0 horas», dijo el profesional.

En relación a su vínculo con la obra social Ipross, el médico aclaró que firmaron convenio en el mes de diciembre pero que por la falta de pagos tuvieron que suspender la atención.

¿Que dicen desde PAMI?

La Coordinadora Ejecutiva de la obra social PAMI en General Roca, Daiana Neri, explicó ante una consulta realizada por RÍO NEGRO, que desde el Sanatorio Allen solicitaron ser prestadores con pacientes ambulatorios y también en internación.

«Tienen la habilitación desde enero 2022 pero para ser prestador elevaron todo en mayo de este año. Pero nosotros tenemos un sistema que no es que se habla con alguien y se habilita. Tenemos un portal de prestadores donde se solicita lo que quieren hacer», dijo la funcionaria, quien resumió que este tipo de gestiones demanda un tiempo prudencial.

Aseguró que después de la pandemia, las exigencias de PAMI son extremas y se envía una auditoría donde se evalúa el lugar, la sala de guardia, las instalaciones y todo lo que tiene que ver con la atención. «Es un tema delicado y con muchos prestadores nos ha pasado (con más trayectoria) han solicitado las prestaciones y las auditorías las rechaza. Ellos presentaron la solicitud y en su momento enfrentarán la auditoría», dijo.

Con respecto a la prestación por parte de atención médica, Neri aclaró que no es fácil porque muchos de los profesionales que proponen ya son prestadores de la obra social en Allen.

«La lista de profesionales que nos presentaron ya están trabajando con PAMI, me refiero a la persona no a la institución. Son todos médicos de cabecera y no sabemos si lo que quieren es alquilar un consultorio. No vamos a dar de alta a un prestador que ya es prestador. Esto se los hemos explicado muchas veces pero parece que no entienden», dijo.

Escuchá a Alexander Argarin Marino, socio gerente del Sanatorio Allen, en «Ya es tiempo» por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).