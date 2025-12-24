Intecnus, el centro patagónico que transformó el acceso a la medicina nuclear

Ocho años atrás, la Fundación Intecnus, el centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), abría sus puertas en un predio del Centro Atómico Bariloche para dar respuesta a los pacientes con cáncer que, hasta ese momento, debían viajar unos 500 kilómetros para recibir tratamiento.

Desde aquel diciembre de 2017 al día de hoy, el centro realizó más de 500.000 prestaciones y asistió a más de 1800 pacientes de la región que necesitaron terapia radiante para el tratamiento oncológico. En muy poco tiempo, se posicionó como un referente en el país y la región con equipamiento de vanguardia, de última generación.

La idea arrancó en 2009 con el Plan Nacional de Medicina Nuclear que tenía la intención de federalizar el acceso de la medicina nuclear y la radioterapia en Argentina. «En ese momento, el proyecto era poner diez centros de medicina nuclear y radioterapia. Fueron siete e Intecnus es uno de ellos”, resumió Sebastián Buscemi, a cargo de la Gerencia Operativa y Comercial de Fundación Intecnus.

Fundación Intecnus cumplió 8 años. Foto: Alfredo Leiva

En ese momento, el foco estaba puesto en la oncología. “Es todo una situación familiar. La gente debía trasladarse para someterse a un tratamiento y alojarse durante 30 días. Era caótico. Solo cuando te toca de cerca empezás a familiarizarte con el tema. Con estas necesidades, nace Intecnus”, dijo.

De a poco, se convirtió en un centro de derivación de Patagonia que recibe pacientes de 300 kilómetros a la redonda, como Esquel, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura e incluso, del Valle. Alrededor de unas 25 personas realizan radioterapia por mes.

Intecnus se convirtió en un centro de derivación de Patagonia. Foto: Alfredo Leiva

En estos ocho años, Intecnus incorporó 20 especialidades médicas y a sus dos servicios iniciales (Radioterapia y Medicina Nuclear), sumó otros diez. “A la vez, con los controles anuales y buena tecnología, cada vez hay más diagnóstico temprano. La clave está ahí: llegar en buenas condiciones a tu tratamiento. Eso asegura la sobrevida. Curarte”, planteó Buscemi.

Bariloche: nodo de Latinoamérica

En octubre de 2024, la CNEA fue declarada “Centro Ancla” del programa Rayos de Esperanza del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Así, Intecnus se convirtió en un nodo para entrenamiento de personal de otros centros de radioterapia de Latinoamérica y el Caribe.

Sala de Planificación de Radioterapia. Foto: Alfredo Leiva

“El organismo internacional de Energía Atómica fomenta la medicina nuclear y la radioterapia en los países subdesarrollados, con financiamiento internacional, para formar a los futuros médicos radioterapeutas o físicos médicos”, argumentó Buscemi.

“Como estamos pegados al Instituto Balseiro -añadió-, con sus carreras de formación de grado y posgrado, nos convertimos en un centro de entrenamiento para aplicaciones nucleares a la salud”, indicó Buscemi. La oferta académica incluye dos residencias médicas y dos especializaciones en Física Médica Clínica -éstas últimas desarrolladas junto al Instituto Balseiro-.

Alejandro Menant, coordinador de Servicios Médicos, junto a Sebastián Buscemi, gerente operativo y comercial de lntecnus. Foto: Alfredo Leiva

Tres radiocirugías en un año

En 2025 Intecnus se puso otro objetivo: incursionar en una de las técnicas más avanzadas de radioterapia, la radiocirugía. Recién lo logró este año y ya se implementó en tres pacientes que, de esta forma, evitaron viajar a Buenos Aires. “Pasaron muchos años porque es una técnica de radioterapia muy específica para el cáncer de cerebro y cuello. No es invasiva para los tumores cerebrales. Pero se requieren muchas certificaciones, acreditaciones y muy buena tecnología”, explicó.

En Medicina Nuclear, la Fundación también realizó en la región el primer estudio PET CT PSMA, una técnica de diagnóstico por imágenes que se utiliza para detectar y localizar cáncer de próstata. Permite encontrar metástasis, incluso en etapas tempranas o en casos de recurrencia de este tipo de cáncer después del tratamiento.

Fundación Intecnus cumplió 8 años. Foto: Alfredo Leiva

“Este año, trajimos un radiofármaco -compuesto que contiene radioisótopos y se utiliza para el diagnóstico de distintas enfermedades- para detectar cáncer de próstata. Por el momento, lo traemos de Buenos Aires. Pero uno de los grandes objetivos es hacer funcionar el ciclotrón para ya no depender más de Buenos Aires”, explicó Buscemi.

El Laboratorio de Radiofarmacia, junto a un Ciclotrón, permitirá producir diferentes radiofármacos destinados a diagnósticos y tratamientos de una amplia gama de patologías. Los radioisótopos son producidos en el Ciclotrón y luego, introducidos en una biomolécula. Así se obtienen los radiofármacos que luego son fraccionados y dispensados para ser utilizados en los estudios de diagnóstico y tratamiento del Servicio de Medicina Nuclear.

Alejandro Menant, coordinador de Servicios Médicos. Foto: Alfredo Leiva

Por tercer año consecutivo, Intecnus obtuvo la acreditación de la Asociación Europea de Medicina Nuclear. En 2025, reconoció a este centro barilochense como el primero de América Latina en contar con los más altos estándares de calidad en imágenes metabólicas, destinadas a la evaluación de distintas patologías neurológicas, como Alzheimer y demencias.

¿Cómo lograron posicionarse como referentes en la región en tan pocos años? “Constantemente, se realizan encuestas, capacitación de los médicos y los recepcionistas en el área de atención. Todo este trabajo te aporta una sensibilidad extra. Pero además contamos con equipamiento que se recibió del estado nacional que invirtió fuerte en medicina nuclear y radioterapia. Eso te hace referente”, concluyó.

La revista científica Journal of the European Society for Radioteraphy and Oncology – Clinical and Translational Radiation Oncology publicó un trabajo sobre Medicina Nuclear en el tratamiento del Cáncer realizado por profesionales del Laboratorio de Radiobiología y Biodosimetría, de Fundación Intecnus, junto con miembros de la División Ciencias del Cáncer, de la Universidad de Manchester, Reino Unido.