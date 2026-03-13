Inundaciones en Tucumán: impulsan una ley de emergencia por 180 días para asistir a los damnificados

El legislador tucumano del bloque Justicialista Gerónimo Vargas Ainasse presentó un proyecto para que en la provincia se declare la emergencia social y económica por el plazo de 180 días, como consecuencia de las inundaciones que afectaron distintas localidades.

Tras las fuertes lluvias, proponen declarar la emergencia en Tucumán

La iniciativa “tiene por objetivo asistir a las familias damnificadas por el fenómeno climático extraordinario, contribuir a la recuperación de las actividades económicas, productivas y comerciales afectadas y facilitar la implementación de acciones extraordinarias destinadas a mitigar los efectos sociales y económicos derivados de la emergencia”, según sostiene el segundo párrafo, al tiempo que se establece una extensión por otros seis meses.

Los peronistas Maia Martínez, Roberto Moreno y Roque Argañaraz; el radical José Cano y Walter Berarducci, de Compromiso Tucumán, expresaron su apoyo al proyecto que da la facultad al gobernador Osvaldo Jaldo para aplicar las medidas posibles para asistir a las víctimas.

A su vez, los afectados podrían recibir “subsidios, ayudas económicas directas o programas especiales de asistencia” para favorecer “la recuperación de las condiciones de vida y de la actividad económica”.

Las precipitaciones registraron unos 170 milímetros en las últimas jornadas, mientras que unos 15.000 vecinos fueron evacuados, aunque 4.500 pertenecen a la localidad de La Madrid.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas para las próximas horas, con una probabilidad cercana al 80 %.

NA