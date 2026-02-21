Mapa | El punto exacto donde encontraron al joven tucumano en Neuquén: «Una zona de montaña de difícil acceso»

Este sábado se conocieron más precisiones sobre el lugar donde fue hallado Salvador Álvarez Cano, el joven tucumano de 32 años que había desaparecido cerca de la zona Confluencia Traful en Neuquén. Luego de tres días de búsqueda en cercanías de la Ruta Nacional 237, Cano fue encontrado en una “zona montañosa de difícil acceso”, informó la Policía.

Desde allí, el joven fue trasladado en helicóptero al campamento base y después al hospital de San Martín de los Andes. Se informó que el joven padece de esquizofrenía y fue hallado con signos de deshidratación, pero en buen estado general.

Una zona de montaña sin acceso vehicular y sin señal telefónica

El sector donde fue encontrado Cano se ubica al este de la Ruta 237, en jurisdicción de la provincia de Río Negro. Según informó el comisario inspector Miguel Poblete, Cano fue hallado a unos «cuatro kilómetros» de donde se había hallado su auto abandonado.

El sector está situado a la altura del paraje El Rincón de Creide. Poblete comentó que en la zona hay un «arroyo seco«, el cual guió los trabajos de rastrillaje. Alrededor de las 14 horas del viernes, personal del GEOP junto con la Brigada de Incendios de la Provincia logró ubicar a Cano. Se estima que había pasado más de 48 horas sin comer.

Así fue el operativo que terminó con el rescate de Salvador Cano en plena montaña

El operativo para encontrar a Cano fue una carrera contrarreloj que duró tres días y movilizó a fuerzas de Neuquén y Río Negro. Todo comenzó con mucha incertidumbre, tras el hallazgo de su auto abandonado.

El auto, un Volkswagen Gol Trend color blanco, había sido encontrado el martes a las 20.19 en el kilómetro 1589 de la Ruta 237. Tenía la llave puesta y objetos personales en su interior. Desde ese momento, se activó una búsqueda intensa por tierra y agua, con participación de Prefectura y Seguridad Vial.

Tras tres días de búsqueda, Salvador Cano fue ubicado en un sector sin señal y de difícil acceso.

Poblete informó que la primera jornada estuvo marcada por la falta de pistas firmes y un amplio despliegue preventivo. El segundo día cambió el rumbo de la investigación a partir de un dato de un vecino, quien aseguró haberlo visto cruzar el río.

Las cámaras de una vivienda confirmaron que había cruzado hacia jurisdicción rionegrina. Más tarde, la división de canes confirmó el rastro y por la tarde hubo un presunto avistamiento de Cano.

Ante la urgencia, dos voluntarios de Búsqueda y Rescate de Villa La Angostura cruzaron el río y encontraron huellas frescas en plena montaña. El hallazgo fue verificado en el terreno por efectivos del GEOP de Junín de los Andes. Sin embargo, el terreno y la falta de luz obligaron a frenar el avance.

Exitoso hallazgo en la cordillera: cómo fue el operativo coordinado entre Neuquén y Río Negro

El tercer día se desplegó un operativo coordinado por aire y por tierra. Un helicóptero provincial trasladó al grupo GEOP a las zonas altas, mientras brigadistas y Prefectura avanzaban desde abajo. Tras un contacto con Cano cerca de las 14, lograron ponerlo a salvo y evacuarlo en helicóptero.

El operativo contó con la participación de la Comisaría 51, Comisaría 28, el GEOP de Junín de los Andes, personal de Búsqueda y Rescate Villa La Angostura, Parques Nacionales, Fauna Provincial, la secretaría de Emergencias, Prefectura Naval Argentina y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.